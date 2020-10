MHC-Damen vor Köln-Kracher

Mannheim.Wer geht in der Feldhockey-Bundesliga der Damen auf Platz eins in die Winterpause? Auf diese Frage wird das Topspiel am Samstag um 14 Uhr in Köln die Antwort geben, wenn sich der Tabellenzweite Rot-Weiss Köln und der Spitzenreiter Mannheimer HC direkt gegenüberstehen. Aktuell trennen beide Teams nur zwei Zähler voneinander. „Mit dem Spiel bei Rot-Weiss Köln erwartet uns natürlich ein schöner Kracher zum Abschluss. Wenn man die aktuellen Ergebnisse sieht, dann ist Köln gerade das Nonplusultra der Liga. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, mindestens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen“, weiß MHC-Damencoach Nicklas Benecke um die Schwere der Aufgabe. and

