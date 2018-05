MHC-Damen warten weiter auf das Final-Ticket

Anzeige

Mannheim.Im Topspiel der Damenbundesliga hat der Tabellendritte Mannheimer HC einen Sieg gegen den viertplatzierten Düsseldorfer HC verpasst. Die Mannschaft von Trainer Philipp Stahr musste sich in der MHC Arena mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden begnügen.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hatten das Chancenplus auf unserer Seite. Nach dem ersten Viertel hätten wir eigentlich mit 2:0 führen müssen. Düsseldorf hatte allerdings auch seine Tormöglichkeiten, da kann es auch anders ausgehen“, sagte Stahr, der natürlich genau wusste, dass ein Erfolg für den Vizemeister schon die sichere Qualifikation für das Final Four in Krefeld (9./10. Juni) bedeutet hätte.

Luisa Steindor (27./Strafecke) brachte den DHC mit 1:0 in Führung. In Hälfte zwei schlug der MHC ebenfalls per Strafecke zum 1:1 (38.) zurück, als Florencia Habif das Zuspiel von Sonja Zimmermann zum Endstand verwertete.