MHC-Herren gegen Spaniens Egara

Mannheim.Am ersten Oktoberwochenende haben sich die Herren des Mannheimer HC für das Finalturnier der Euro Hockey League (EHL) qualifiziert. Wo das Turnier der acht besten Clubmannschaften Europas an Ostern 2020 stattfindet, steht zwar noch nicht fest, auf wen der amtierende deutsche Vizemeister treffen wird allerdings schon. So wurde dem MHC am Freitag im EHL-Viertelfinale der spanische Meister Egara zugelost.

An den Club aus dem katalanischen Terrassa, der sich als Titelträger direkt für das Final 8 qualifizierte, haben die Blau-Weiß-Roten nicht die schlechtesten Erinnerungen. So standen sich beide Vereine schon im April 2017 im EHL-Achtelfinale in Eindhoven gegenüber. Damals siegte der MHC mit 2:1. Sollten die MHC-Herren gegen Egara gewinnen, träfen sie im Halbfinale auf einen deutschen Ligakonkurrenten – geht es doch gegen den Sieger des Viertelfinales zwischen dem Deutschen Meister Uhlenhorst Mülheim und Rot-Weiss Köln. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019