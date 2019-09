MHC-Herren sollen sich belohnen

Linus Müller stellt sich beim MHC in den Dienst der Mannschaft. © Imago

Mannheim.In der Feldhockey-Bundesliga streben der Vizemeister Mannheimer HC und der Erstligaaufsteiger TSV Mannheim Hockey am Wochenende in ihren Heimspielen eine Verbesserung der Punkteausbeute an. Die TSVMH-Herren eröffnen den Reigen am Samstag (15 Uhr), wenn der Spitzenreiter Rot-Weiss Köln unter dem Mannheimer Fernmeldturm zu Gast ist. Die MHC-Herren ziehen am Samstag (17 Uhr) am Neckarplatt mit der Partie gegen den Nürnberger HTC nach. Am Sonntag empfängt der TSVMH dann die Franken (12.30 Uhr), während die MHC-Herren Rot-Weiss (14.30 Uhr) zu Gast haben.

„Wir sehen uns am Samstag gegen Köln auch zuhause als klarer Außenseiter und werden großen Spaß daran haben, diesen zu ärgern. Um die Big Points geht es am Sonntag gegen den NHTC. Wir wollen das Spiel gewinnen und die Nürnberger somit weiter hinter uns lassen“, ordnet TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller die Heimpartien ein.

Zahlreiche Verletzte

„Wir haben bisher wirklich gute Spiele abgeliefert, aber erst fünf Punkte gesammelt“, hat sich nach Ansicht von MHC-Coach Michael McCann seine Mannschaft noch nicht für den betriebenen Aufwand belohnt. Jan-Philipp Fischer, Philipp Huber, Teo Hinrichs und Mario Schachner fallen weiterhin aus. „Linus Müller hat zuletzt wieder gespielt, ist aber erst bei 60 Prozent, Lucas Vila spielt, obwohl er nicht 100-prozentig fit ist und Frederik Hillmann konnte wieder trainieren“, hofft McCann, auch im Hinblick auf die ersten beiden K.-o.-Phasen in der Euro Hockey League (EHL) in Barcelona (4. bis 6. Oktober), auf mehr Alternativen.

Dass die MHC-Herren als EHL-Dritter 2019 am Sonntag mit Köln auf den EHL-Zweiten 2019 treffen, empfindet McCann als gute Einstimmung auf die europäische Königsklasse, schließlich werden auch die Domstädter in Barcelona dabei sein. „Zunächst gilt es aber erst einmal die drei Punkte gegen Nürnberg zu holen“, sagt der MHC-Coach. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019