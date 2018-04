MHC-Herren spüren Atem der Konkurrenz im Nacken

Anzeige

„Düsseldorf ein Topteam“

„Der BHC hat trotz der Niederlage gegen Düsseldorf in dieser Saison ein Topteam“, weiß auch Alexander Vörg, der mit Carsten-Felix Müller den TSV Mannheim Hockey coacht, um die Stärke der Berliner. In der Bundeshauptstadt muss der TSVMH bereits am Samstag (13 Uhr) antreten, bevor er am Sonntag (12 Uhr) beim Club an der Alster zu Gast ist.

„Unser Ziel sind am Wochenende Punkte, auch wenn es extrem schwer wird“, weiß Vörg, dass die Turner als Tabellenneunter im Kampf um den Klassenerhalt dringend Zählbares benötigen. An das Hinspiel gegen den Club an der Alster (2:6) hat man beim TSVMH allerdings keine guten Erinnerungen. „Gegen Alster haben wir das Hinspiel sehr deutlich verloren, hier müssen wir insbesondere defensiv eine bessere Leistung abrufen“, fordert Vörg, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. and

