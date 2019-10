MHC-Herren trotzen allen Unwägbarkeiten

Berlin/Hamburg.Die Qualifikation für das EHL-Finalturnier an Ostern 2020 und 21 Punkte in der Hinrunde der Feldhockey-Bundesliga hatten die Herren des Mannheimer HC angepeilt. Sein erstes Ziel setzte der Deutsche Vizemeister Anfang Oktober in Barcelona erfolgreich in die Tat um. Am Sonntag nutzte der von verletzungsbedingten Ausfällen geplagte MHC mit einem 4:2 (3:1)-Sieg beim bisherigen Staffelzweiten Berliner HC im letzten Spiel vor der Winterpause dann auch die Chance, die 21-Punktemarke zu knacken und überwintert auf Platz zwei.

„Das Team ist heiß auf das Spiel beim BHC“, bekundete Coach Michael McCann am Samstag nach dem 1:0 (1:0)-Sieg beim Hamburger Polo Club, dem man damit die erste Heimniederlage der Saison zufügte.

Tatsächlich sorgten Justus Weigand (2.), Lucas Vila (18.) und Raphael Hartkopf (21./Strafecke) bei einem Gegentreffer von Martin Zwicker (7.) dann am Sonntag in Berlin für eine 3:1-Halbzeitführung des MHC. Nach dem Wiederanpfiff legte Mario Schachner zum 4:1 (33.) nach, der nach langer Verletzungspause wieder mitwirken konnte. Niklas Westphalen verkürzte für den BHC auf 4:2 (54./Strafecke). Durch diesen Erfolg ist dem MHC die Viertelfinalteilnahme nur noch theoretisch zu nehmen.

Achteinhalb Stunden im Zug

Den Stellenwert des Siegs am Vortag in Hamburg bewertete McCann auch wegen der holprigen Anreise nach Norddeutschland als besonders hoch. „Wir haben mit dem Zug achteinhalb Stunden gebraucht, das hat die Mannschaft gut weggesteckt“, betonte McCann. „Insgesamt war das bei Polo ein enges Spiel, in dem beide Seiten ihre Chancen hatten.“

Während MHC-Torwart Lukas Stumpf seinen Kasten sauber hielt, überwand Felix Schües nach Zuspiel von Teo Hinrichs den ehemaligen MHC-Keeper Niklas Garst im Hamburger Tor zum 1:0 (22.). and

