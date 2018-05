MHC kann dem TSV in München helfen

Anzeige

„Mit den zwei Bundesligapartien am Wochenende und den drei Spielen beim EuroHockey Club Cup 2018 warten in den nächsten Tagen fünf Spiele auf uns“, sagt Stahr, der deshalb am Wochenende mit Julia Heiderhoff und Luzie Nohr auch zwei MHC-Talenten ihre Erstligapremiere ermöglichen wird.

Auch an der kommenden Saison arbeitet der Vizemeister 2017 schon fleißig, denn für Stammkeeperin Lisa Schneider, die im kommenden Sommer für ein Auslandssemester in die USA geht, hat der MHC nun die deutsche U-21-Nationaltorhüterin Karlotta Lammers ab der Spielzeit 2018/2019 verpflichtet. Die 19-jährige kommt vom Ligakonkurrenten Harvestehuder THC Hamburg ans Neckarplatt. and

