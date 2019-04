MHC nimmt die erste Hürde

Eindhoven.Mit einem souveränen 6:0 (3:0)-Sieg gegen den russischen Titelträger Dinamo Kasan sind die Herren des Mannheimer HC im niederländischen Eindhoven ins Viertelfinale der Euro Hockey League (EHL) am Samstag gegen Uhlenhorst Mülheim eingezogen. „Wenn man 6:0 gewinnt, ist das nicht zufällig, sondern dann hat man vieles richtig gut gemacht. Es war vorher klar, dass wir in diesem Achtelfinal-Duell auf uns schauen und unser bestes Hockey spielen müssen – und haben wir getan“, war MHC-Trainer Michael McCann mit dem Auftritt der Blau-Weiß-Roten zufrieden.

Nach der Schlusssirene feierten die MHC-Herren gemeinsam mit den nach Eindhoven mitgereisten Fans bei der insgesamt vierten EHL-Teilnahme den zweiten Einzug unter die besten Acht in Europa. „Im ersten Viertel waren wir vielleicht noch ein bisschen nervös“, befand McCann, doch spätestens in der 13. Minute schüttelten die Mannheimer diese Nervosität ab. Nachdem kurz zuvor schon Semen Matkovskiy bei Kasan mit grüner Karte für zwei Minuten vom Feld musste, gesellte sich nur wenige Augenblicke später auch Nikolai Iankun mit Gelb für fünf Minuten auf die Strafbank. Iankuns Foul hatte auch die erste Strafecke für den MHC zur Folge und Olympiasieger Gonzallo Peillat traf zum 1:0 (13.) für den MHC.

Dies sollte aber erst der erste Streich des Argentiniers sein, der noch zwei weitere Treffer zum deutlichen Erfolg über die Russen beisteuerte. Kurz nach Beginn des zweiten Viertels legte aber erst einmal der zweite argentinische Olympiasieger im MHC-Trikot nach. Lucas Vila ließ Kasans Keeper Marat Gafarov dabei schlecht aussehen, als er satt zum 2:0 (17.) ins kurze Eck traf. Vila holte dann auch die nächste Strafecke für die Blau-Weiß-Roten heraus und Gonzalo Peillat markierte sein zweites Tor in dieser Partie (18.). „Wir haben auch nach dem 3:0 nicht nachgelassen und defensiv und offensiv als Mannschaft weiter gut gespielt“, freute sich der deutsche Nationalspieler Theo Hinrichs, der nach der Begegnung als bester Spieler der Partie geehrt wurde. Für Gafarov war dagegen nach 22 Minuten die Schicht im Tor beendet, für ihn kam bei den Russen Andrei Serebriakov zwischen die Pfosten. Serebriakov musste zwar in Hälfte eins nicht mehr hinter sich greifen, aber in der 41. Minute war dann auch er geschlagen, als Felix Schües eine Hereingabe von Patrick Harris zum 4:0 ins Tor lenkte. Kasan hatte sich kaum geschüttelt, da bediente Danny Nguyen Luis Holste zum 5:0 (44.). Der Schlusspunkt blieb aber Peillat vorbehalten, der erneut per Strafecke (55.) seinen Dreierpack komplettierte.

