MHC nimmt erste Hürde

Barcelona.Den ersten Schritt zum Finalturnier der Euro Hockey League (EHL) haben die Herren des Mannheimer HC souverän gemeistert. In der ersten K.o.-Runde der EHL in Barcelona (Spanien) bezwang der deutsche Vizemeister den französischen Vizemeister CA Montrouge am Freitag deutlich mit 6:0 (3:0) und trifft damit am Sonntag (9.45 Uhr/live als kostenpflichtiges Angebot auf eurohockeytv.org) im entscheidenden Spiel um den Einzug ins EHL-Finalturnier 2020 auf den englischen Meister Hampstead & Westminster (2:1-Sieger gegen den HGC Wassenaar).

„Am Anfang hat man uns die Nervosität schon angemerkt, aber nach dem 1:0 waren wir dann richtig gut im Spiel“, lobte MHC-Coach Michael McCann sein Team. Das Duell zwischen den Blau-Weiß-Roten und den Pariser Vorstädtern gestaltete sich als eine sehr einseitige Angelegenheit. In der 11. Minute war es Gonzalo Peillat, der mit der vierten Strafecke das umjubelte 1:0 (11.) für den MHC erzielte. Im zweiten Spielviertel profitierte Justus Weigand von der schönen Vorarbeit von Raphael Hartkopf und es hieß 2:0 (17.). In der 26. Minute konnte CA-Torhüter Siyavuya Nolutshungu den Versuch von Benjamin Benzinger parieren, den Nachschuss netzte Lucas Vila sehenswert zum 3:0 (26.) ein. Peillat erhöhte auf 4:0 (35./ Strafecke). Felix Schües legte mit einem satten Rückhandschuss das 5:0 (40.) nach. Justus Weigand markierte das 6:0 (49.). „Diesen Sieg haben wir uns erarbeitet, der kommt nicht einfach von alleine“, fand MHC-Kapitän Danny Nguyen, der zum besten Spiel der Partie gewählt wurde. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.10.2019