MHC noch mit Sand im Getriebe

Mannheim.Im ersten Bundesligaspiel nach der Winterpause ist bei den Damen des Mannheimer HC vor 300 Zuschauern in der MHC Arena noch nicht alles rund gelaufen. Dennoch hielten die Blau-Weiß-Roten mit einem 4:3 (2:0)-Sieg über den HTC Uhlenhorst Mülheim klar Kurs auf das Final Four am 18./19. Mai in Krefeld. „Wir werden die ersten Partien noch brauchen, damit unsere Abläufe wieder funktionieren. Bisher hatten wir gerade einmal drei Testspiele“, war Trainer Philipp Stahr nicht überrascht, dass es bei seiner Mannschaft gegen die Ruhrstädter noch Luft nach oben gab. „Wir müssen zur Halbzeit eigentlich schon mit 4:0 oder 5:0 vorn liegen. Dass Mülheim aus fünf Chancen drei Tore macht, zeigt, dass wir defensiv besser stehen müssen.“

Dabei erwischte der MHC eigentlich einen Traumstart, als Nike Lorenz die Blau-Weiß-Roten früh mit 1:0 (2./Strafecke) in Front brachte. Im zweiten Viertel legte Sonja Zimmermann das 2:0 (19./Strafecke) nach, doch weitere Treffer sollten den Mannheimerinnen trotz einiger Chancen nicht mehr gelingen. Stattdessen schien die Partie sogar zugunsten des HTCU zu kippen, als Aina Lilly Kresken das Ergebnis per Doppelschlag (35./Strafecke, 40.) auf 2:2 stellten.

Mit einem spektakulären Überkopftreffer markierte Lydia Haase im Schlussviertel das 3:2 (51.) für den MHC, aber Maren Kiefer schlug postwendend zum 3:3 (52./Strafecke) zurück. Dass MHC-Nachwuchsspielerin Isabella Schmidt bei ihrem Bundesligadebüt doch noch einen Sieg bejubeln durfte, hatte sie Nadine Kanler zu verdanken, die zum 4:3 (54.) traf. „Isabella hat das bei ihrem Debüt gut gemacht. Darauf, dass wir heute als Mannschaft zweimal gut reagiert haben, können wir aufbauen“, sagte Stahr.

TSVMH-Kampf ohne Lohn

Der TSV Mannheim Hockey verpasste dagegen im Abstiegskampf einen durchaus möglichen Befreiungsschlag. Beim Münchner SC verlor die Mannschaft von Trainer Carsten-Felix Müller knapp mit 1:2 (1:1). „Ich denke, ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen“, bilanzierte der TSVMH-Coach.

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Nike Beckhaus brachte die Bayern mit 1:0 in Führung (10.), Laura Keibel hatte für die Mannheimerinnen die passende Antwort parat – 1:1 (18.). Auch nach der Pause prägten die Defensivreihen das Geschehen, Alexandra Sandner erzielte das entscheidende 2:1 für München (42.). and/cr

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019