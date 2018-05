MHC nur um Platz fünf

Anzeige

Surbiton.Bei ihrer Europapokalpremiere im Feldhockey haben die Damen des Mannheimer HC beim EuroHockey Club Cup 2018 im englischen Surbiton den Sprung ins Halbfinale verpasst. Im Viertelfinale unterlag der deutsche Vizemeister dem Titelträger UHC Hamburg gestern knapp mit 0:1 (0:1). Die MHC-Damen bekommen es nun heute um 17.45 Uhr deutscher Zeit in der Runde um die Plätze fünf bis acht mit dem irischen Meister University College Dublin HC (live auf www.eurohockeytv.org) zu tun.

„Natürlich sind alle enttäuscht, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben selbst nur wenig zugelassen. Unsere Torchancen haben wir aber leider nicht genutzt“, bedauerte MHC-Coach Philipp Stahr.

Tor des Tages nach zwölf Minuten

Nur die beiden besten Länder der Nationenwertung dürfen zwei Teams zu den acht besten europäischen Vereinsmannschaften entsenden. Der UHC Hamburg trug als Finalist beim ECC 2017 direkt dazu bei, dass Deutschland in dieser Wertung auf Platz zwei vorstieß – und doch war es nicht der deutsche Meister, der die Partie bestimmte. Cécile Pieper hatte gleich die große Chance, den MHC in Führung zu bringen, scheiterte aber an UHC-Keeperin Noelle Rother, die auch die erste MHC-Strafecke zunichte machte (5.) Nachdem Nadine Kanler nur knapp über das Hamburger Tor geschossen hatte (8.), nutzte Eileen Hoffmann die einzige Chance der Hanseaten im ersten Spielviertel zum 1:0 (12.).