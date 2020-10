MHC schießt sich fürs Derby warm

Mannheim.Zuschauer waren am Sonntag in der MHC Arena nicht zugelassen, dabei hätte das Spektakel zwischen dem Mannheimer HC und dem Harvestehuder THC volle Ränge verdient gehabt: Die Blau-Weiß-Roten stimmten sich mit einem 6:4 (2:3)-Sieg auf das Bundesligaderby gegen den Lokalrivalen TSV Mannheim Hockey am Mittwoch (19 Uhr, live auf YouTube) ein. Der TSVMH feierte ebenfalls einen Heimsieg, bezwang den Großflottbeker THGC aus Hamburg 2:1 (1:1).

„Das Derby am Mittwoch wird ein ganz anderes Spiel, aber aus unserem Sieg heute können wir sehr viel mitnehmen“, sagte MHC-Co-Trainer Peter Maschke. Er sah, wie die Blau-Weiß-Roten trotz eines 2:4-Rückstandes die Begegnung gegen den HTHC drehten. Die Gastgeber verbuchten dabei eine makellose Strafeckenquote von vier Toren aus vier Versuchen für sich. Während Strafeckenspezialist Gonzalo Peillat die Tore zum 2:3 (24.) und 5:4 (53.) direkt im Tor unterbrachte, waren Justus Weigand mit dem 1:0 (7.) und Paul Zmyslony mit dem 4:4 (46.) im Nachschuss erfolgreich. Zmyslony zeichnete auch für den Anschlusstreffer zum 3:4 (39.) verantwortlich. Danny Nguyen traf ins zugunsten eines weiteren Feldspielers verwaiste HTHC-Tor zum 6:4-Endstand (58.).

„Großflottbek hat am Freitag seinen Trainer Wolfram von Nordeck von seiner Aufgabe entbunden, das hat den GTHGC gepusht. Natürlich freue ich mich über den Sieg, aber wir haben nicht unsere Topleistung abgerufen. Am Mittwoch müssen wir im Derby defensiv besser stehen“, betonte TSVMH-Trainer Alexander Vörg. Unter dem Fernmeldeturm erzielten vor 50 zugelassenen Zuschauern Hannes Heßler (27./Strafecke) und Jonas Wossidlo (40.) die Tore für Mannheim.

