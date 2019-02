MHC-Talente in Feierlaune

Mannheim.Nach dem verwandelten Penalty von Antonia Hendrix gab es bei der weiblichen B-Jugend des Mannheimer HC in Krefeld kein Halten mehr: Der Titel im Hallenhockey ging in die Quadratestadt. Nachdem es im Finale gegen den Berliner HC nach regulärer Spielzeit 1:1 gestanden hatte, gewann das Team von Coach Andreas Höppner das Penaltyschießen mit 2:1. Die A-Mädchen des MHC mussten sich dagegen in Bad Kreuznach im DM-Finale dem Bremer HC mit 1:3 geschlagen geben. Die weibliche A-Jugend des MHC teilte sich in Grünstadt den fünften Platz mit der HG Nürnberg. and

