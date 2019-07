MHC trifft auf Vorjahres-Finalisten

Barcelona.Für die Herren des Mannheimer HC heißt in der Euro Hockey League (EHL)-Saison 2019/2020 die erste Hürde CA Montrouge. Das ergab die Auslosung der ersten beiden K.o.-Runden der europäischen Königsklasse im Feldhockey, die vom 4. bis 6. Oktober in Barcelona ausgetragen werden. Der deutsche Vizemeister aus Mannheim geht in seine fünfte EHL-Saison. Der Club aus dem Pariser Vorort unterlag in der abgelaufenen Saison erst im Finale gegen den Titelverteidiger Saint-Germain-en-Laye HC mit 0:3.

In der ab dieser Saison in einem neuen Modus ausgetragenen EHL bekommt es der Sieger der Begegnung zwischen Mannheim und Montrouge in der zweiten K.o.-Runde mit dem Sieger des Duells zwischen dem Dritten aus den Niederlanden HGC Wassenaar und dem englischen Meister Hampstead&Westminster HC zu tun.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019