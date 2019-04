MHC verliert deutlich an Boden

Mannheim.Nur ein Punkt aus zwei Heimspielen – die Herren des Mannheimer HC haben in der Hockey-Bundesliga im Kampf um den Einzug ins Final Four einen Rückschlag einstecken müssen. Nach der 3:4 (1:1)-Niederlage gegen Rot-Weiss Köln kamen die Blau-Weiß-Roten gegen den UHC Hamburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mit 29 Punkten liegt der MHC auf dem dritten Platz, einen Zähler vor dem UHC.

Gegen Köln bekamen die 500 Zuschauer ein bis zum Schluss spannendes Spektakel geboten. So landete der Ball beim letzten Angriff der Hausherren im Tor der Domstädter, doch der Jubel über den vermeintlichen 4:4-Ausgleich ebbte rasch ab. Da MHC-Stürmer Guido Barreiros im Schusskreis nicht mehr mit dem Schläger an den Ball kam, war es kein Tor, die Rheinländer durften den hart erkämpften 4:3-Sieg bejubeln.

Dass die Gäste aus Köln am vergangenen Wochenende schon zwei Ligaspiele bestritten hatten, war zumindest zu Beginn der Partie spürbar. Die Domstäder übten früh Druck auf das MHC-Tor aus und gingen durch Marco Miltkau mit 1:0 (8.) in Führung. Nur drei Minuten später spielte Linus Müller einen langen Ball nach vorn, den Lucas Vila sehenswert zum 1:1 (11.) einschoss.

Munteres Scheibenschießen

In Hälfte zwei brachte Patrick Harris den MHC mit 2:1 (44.) in Führung, aber noch in derselben Minute traf Florian Pelzner für Köln zum 2:2 (Strafecke). Miltkau netzte zum dritten Kölner Tor ein (49.). Danach kassierte MHC-Spieler Gonzalo Peillat die Gelbe Karte, womit er in diesem emotionalen Spiel aber nicht alleine blieb. Bei den Gästen sahen Mats Grambusch, Tom Grambusch, Thies Ole Prinz und Timur Oruz Gelb und mussten damit ebenfalls Zeitstrafen absitzen. Vor seiner Karte erhöhte Tom Grambusch noch auf 4:2 für Köln (52./Strafecke), Danny Nguyen konnte für den MHC lediglich auf 3:4 (54./Strafecke) verkürzen.

Gestern konnte Luis Holsten (37.) die Hamburger Führung zwar egalisieren – mehr aber nicht. and/cr

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019