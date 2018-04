MHC vor Topspiel gegen Düsseldorf

Anzeige

Mannheim/Hamburg.Am Samstag stehen in der Feldhockey-Bundesliga der Damen für die Teams aus Mannheim zwei besonders wichtige Begegnungen an. So treffen heute um 14.30 Uhr am Neckarplatt der aktuelle Tabellendritte Mannheimer HC und der Vierte Düsseldorfer HC im Kampf um den Einzug ins Final Four in der MHC Arena aufeinander. Im Falle eines Sieges könnten die MHC-Damen dann schon fast sicher für die DM-Endrunde im Juni in Krefeld planen.

„Düsseldorf ist zurzeit sehr gut drauf, das wird kein leichtes Spiel für uns“, rechnet MHC-Damencoach Philipp Stahr im Bundesliga-Topspiel mit einem Duell auf Augenhöhe.

Am anderen Ende der Tabelle sind die Damen des TSV Mannheim Hockey heute um 15.30 Uhr im Kampf um den Klassenerhalt beim direkten Mitkonkurrenten Großflottbeker THGC in Hamburg zu Gast. Am Sonntag (14.30 Uhr) müssen die TSVMH-Damen auch noch beim Titelverteidiger UHC Hamburg antreten. and