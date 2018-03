Michlers gemischte Gefühle

Anzeige

NECKARHAUSEN.Kurz vor dem Rückrundenstart steht der FC Viktoria Neckarhausen in der Fußball-Kreisklasse A I am Scheideweg. Mit dem SV Altlußheim und dem VfR Mannheim II haben zwei Kellerkinder personell aufgerüstet, der SV 98/ 07 Seckenheim konnte mit einem Sieg den Anschluss an die Viktoria herstellen. Neckarhausens Coach Christian Michler blickt hingegen mit gemischten Gefühlen auf die Vorbereitung. „Die Trainingsbeteiligung war okay, aber die Leistungen in den Spielen war sehr unterschiedlich, was aber mit ständig wechselndem Personal zu tun hatte“, urteilt Michler.

Mit dem FC Hochstätt Türkspor wartet zum Rückrundenauftakt ein harter Brocken, der sich in der Vorrunde als spielstarker, unbequemer Gegner dargestellt hat. Dennoch erwartet Michler, dass sein Team für den Start in die zweite Saisonhälfte auf den Punkt bereit ist.

„Es gilt, an die gute erste Hälfte des Schriesheim-Spiels anzuknüpfen. Wir müssen versuchen, das gute Offensivspiel von Hochstätt zu unterbinden und erst einmal Sicherheit in die eigenen Aktionen zu bekommen“, so Michler. Sollte das gelingen, könnte der FC Viktoria mit einem Sieg einen großen Schritt nach vorne machen und die Regionen, in denen man sich eigentlich nicht sieht, verlassen. „Das Ziel ist, gut zu starten und dann so viele Punkte wie möglich zu holen, um in der Tabelle nach vorne zu kommen“, blickt Michler schon über das Hochstätt-Spiel hinaus. „Das geht aber nur, wenn alle mitziehen, wir konstant unsere Top-Leistung abrufen können und verletzungsfrei bleiben.“