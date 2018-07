Mit Auge und lockeren Sprüchen

Anzeige

Mannheim.„Timo, mehr zwischen die Linien!“ Die Anweisungen von SV Waldhof-Trainer Bernard Trares hallen am Mittwochabend über den Rasen des VfB Gartenstadt. Trares ist detailverliebt und erwartet das auch von Timo Kern – seinem neuen „Zehner“ – der vom Ligakonkurrenten Astoria Walldorf an den Alsenweg gewechselt ist. Kern folgt der Vorgabe und positioniert sich zwischen den Abwehr- und Mittelfeldreihen und lauert auf Anspiele, um seine Offensivkollegen in Szene zu setzen – wie in der 33. Minute, als er Raffael Korte mit einem gefühlvollen Heber über die Innenverteidiger anspielt. Die Gartenstädter können in letzter Sekunde klären.

Zwölf Minuten später ist sein Arbeitstag zu Ende – Trares tauscht kräftig durch und bittet die ausgewechselten Spieler zum Auslaufen. Nach dem Schlusspfiff zum 4:2-Endstand für den SVW steht Kern mit zufriedenem Blick auf dem Rasen. „Der Gegner stand sehr tief, wir mussten die Kontrolle übernehmen, dazu kommt die Vorbereitung. In den vergangenen vier Wochen haben wir ordentlich Gas gegeben“, erklärt der 28-Jährige, der beim SV Waldhof im Juli einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Nach fünf Jahren bat er seinen Ex-Club, den er in den vergangenen beiden Spielzeiten als Kapitän aufs Feld führte, um eine Auflösung des Arbeitspapiers. „Ich wollte ambitioniert Fußball spielen“, erklärt er den Entschluss, Walldorf zu verlassen.

Hockenheimer beim SV Waldhof Timo Kern wurde am 16. Januar 1990 geboren und lebt in Heidelberg. Der gebürtige Hockenheimer absolvierte für den Karlsruher SC 13 Spiele (1 Tor) in der dritten Liga. Für Astoria Walldorf stand er in 100 Regionalliga-Partien (24 Tore) auf dem Feld – traf in der Vorsaison auch beim 2:2 in Mannheim. Kern arbeitet nach seinem Studium bei der SAP in Walldorf im Personalwesen. obit

Struktur durch den lockeren Typen

Den Weggang von seinem Ex-Club aus dem Hardtwald, der häufig den Ruf als „Wohlfühloase“ genießt, sieht er als Chance: „ Ich wollte den Schritt gehen, weil ich in meiner Karriere noch einmal reinhauen will.“ Dass mit dem neuen Arbeitgeber auch die körperlichen Anforderungen gestiegen sind, hat er bereits am eigenen Leib festgestellt. „Ich muss mich an die Spielweise und Belastung gewöhnen“, sagt er mit gerötetem Kopf und setzt die Messlatte für die neue Saison hoch: „Wir wollen offensiv auftreten und mit viel Pressing spielen.“