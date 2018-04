Anzeige

MANNHEIM.Manuel Wengert hat erst ein Spiel als Trainer des VfR Mannheim absolviert – und seine Mannschaft mit dem 1:0-Arbeitssieg beim FC Espanol Karlsruhe gleich einmal dort hingeführt, wo sie auch am Saisonende stehen möchte: auf den ersten Tabellenrang in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden. Am morgigen Samstag wartet auf Wengert und seine Spieler aber die Bewährungsprobe schlechthin. Der Spitzenreiter trifft um 15.30 Uhr im heimischen Rhein-Neckar-Stadion auf den Tabellenzweiten Germania Friedrichstal.

Eine Auswärtsmacht

VfR – Friedrichstal Die Friedrichstaler mischen bereits seit Saisonbeginn ganz oben mit. Die schlechteste Platzierung der Runde war Rang drei. Für den VfR Mannheim besteht die Chance, die Tabellenführung endgültig an sich zu reißen. Aktuell liegen die Friedrichstaler in der Verbandsliga als Zweiter mit einem Spiel weniger nur einen Punkt hinter den Blau-Weiß-Roten. bol

„Wir haben nicht das gezeigt, was wir können, aber das Wichtige waren eben die drei Punkte“, sagt Wengert im Rückblick auf die Partie in Karlsruhe. Er betont: „Es ist aber auch auf diesem schwer zu bespielbaren Platz schwierig gewesen, unser Ding durchzuziehen. Das war ein dreckiger Sieg, der sicher Selbstvertrauen gibt.“

Gegen Friedrichstal erwartet der Coach nun ein Spiel auf Augenhöhe. Auswärts ist die Germania in dieser Saison eine Macht und holte mit 25 Zählern aus elf Spielen mit Abstand die meisten Punkte. „Die Germania tritt als geschlossene Einheit auf. Bei Friedrichstal ist alles aufeinander abgestimmt. Dann hat die Germania eben auch noch den einen oder anderen Ausnahmespieler. Da müssen wir wirklich alles in die Waagschale werfen, wenn wir da gewinnen wollen. Aber ich freue mich auf dieses Spitzenspiel“, sagt Wengert.