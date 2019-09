Mit Gänsehaut durch die Sauna

Mannheim. Manchmal muss man etwas einfach hautnah miterleben und mit den eigenen Augen sehen, um von einer Sache vollkommen überzeugt zu sein. Um der Frage nach dem gewaltigen Hype, der rund um den Ironman Hawaii entstanden ist, auf den Grund zu gehen, begab sich Laura Philipp 2017 selbst auf die Reise ans andere Ende der Welt. „Vor Ort habe ich während des Wettkampfs Gänsehaut bekommen und es fiel mir schwer, nur am Streckenrand zu stehen. Ich habe gesehen, wie hart das Rennen ist. Der Respekt vor den Leistungen ist dadurch noch größer geworden“, berichtet die 32-Jährige voller Begeisterung von diesem Erlebnis.

Seit Mittwoch ist Laura Philipp vom soprema Triathlon Team des TSV Mannheim auf dem Weg zur Nachbarinsel Maui, um dann am 12. Oktober selbst Teil des prestigeträchtigsten Triathlon-Wettbewerbs der Welt in Kona zu werden. „Ich freue mich darauf, mich dieser sportlichen und mentalen Herausforderung zu stellen“, will Philipp ausloten, wie sie sich bei dieser enormen Aufgabe schlägt. Wäre da nicht diese Knochenverletzung im Unterschenkel bei der Challenge Heilbronn Mitte Mai gewesen, wäre der Optimismus der stets positiv gestimmten Philipp wohl überbordend. Doch die langwierige Verletzung, die nur einen äußerst behutsamen Trainingsaufbau möglich machte, hat Zweifel hervorgerufen und macht zuverlässige Prognosen oder Zielsetzungen unmöglich. „Die Vorfreude überwiegt, aber eine gewisse Unsicherheit wird bis zum Wettkampf bleiben, weil die Bestätigung aus dem Training fehlt“, schätzt die Überfliegerin der Triathlon-Szene die Lage realistisch ein.

Volle Fokussierung

„Ich bin zwar in der besten Radform, die ich jemals hatte, und auch im Schwimmen in einer sehr guten Verfassung, konnte aber erst vor drei Wochen mit intensiven Läufen beginnen“, beschreibt die Heidelbergerin nach ihrem zweiwöchigen Höhentrainingslager in der Schweiz ihren aktuellen Leistungstand. Die Ironman-70.3-WM über die Mitteldistanz in Nizza am vergangenen Samstag, eigentlich als letzter Härtetest vor der Abreise gedacht, sagte Philipp deshalb kurzfristig ab. „Ich konzentriere mich voll auf Hawaii. Beim Ironman dabei zu sein, zählt schon richtig viel. Es ist bereits ein Riesenerfolg dort am Start sein zu dürfen“, will Philipp die Chance auf einen Hawaii-Start nicht verstreichen lassen.

Hawaii-Ticket 2018 gesichert

Die Qualifikation für das Mega-Event auf Big Island hatte sich Philipp durch den Sieg - bei ihrem bisher einzigen Rennen über die Langdistanz überhaupt - in Barcelona 2018 gesichert, bei dem sie ein fulminantes Debüt feierte und gleich einen deutschen Rekord aufstellte. Um eine optimale Vorbereitung auf den Wettkampf zu gewährleisten, haben sich Philipp und ihr Trainer Philipp Seipp, gleichzeitig ihr Ehemann, für eine sehr frühzeitige Anreise entschieden. „So kann ich mich in Ruhe an die Zeitumstellung und die Hitze gewöhnen und den letzten intensiven Trainingsblock bei den klimatischen Bedingungen, die mich im Rennen erwarten, absolvieren“, weiß das einspielte Duo, das sonst nicht das volle Potenzial ausgeschöpft werden kann.

Ein außergewöhnliches Leistungsniveau ist allerdings zwingend notwendig, denn den Teilnehmern wird bis zu ihrer Belastungs- und Schmerzgrenze alles abverlangt. Nach 3,8 km Schwimmen im offenen Meer begeben sich die Starter auf die 180 km lange Radstrecke, ehe danach ein Lauf über die Marathondistanz von 42,195 km wartet. „Das Laufen wird der härteste Teil für jeden. Es ist dann am heißesten, man hat null Schatten auf der Strecke. Andere Athleten beschreiben es wie Laufen in der Sauna, weil die Hitze vom dunklen Asphalt auch noch reflektiert wird“, weiß die gertenschlanke, 1,75 m große Philipp zumindest schon mal aus Erzählungen, was sie erwartet. Am 12. Oktober wird sie dann auch die Faszination und die Strapazen des Ironman Hawaii am eigenen Körper spüren - aber das hat sich die Triathletin schließlich seit zwei Jahren sehnlichst gewünscht. (Jörg Aberle)

