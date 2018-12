Mit großer Reichweite und viel Köpfchen

Mannheim.„Tischtennis ist wie Schach, nur viel schneller. Kein Spiel ist wie das andere. Man muss eine eigene Taktik entwickeln, immer ein paar Schläge vorausdenken, sich aber auch auf den jeweiligen Gegner einstellen und notfalls sein Vorgehen ändern.“ Diese Vielfalt ist es, die Lars Sammet fasziniert. Deswegen macht ihm das Systemtraining auch besonderen Spaß. „Da werden immer wieder neue Situationen hervorgerufen, in denen man agieren und auf die man reagieren muss. Ich habe auf vieles eine Antwort“, benennt er eine seiner Stärken. Eine andere ist seine Reichweite, denn der 14-jährige „kleine“ Bruder des Leichtathletik-Asses Nicklas Sammet (17) misst 1,94 m und hat entsprechend lange Arme.

Dreimal pro Woche feilt er beim TTC Weinheim an der Verbesserung seiner besonderen Fähigkeiten, in den jeweils zweieinhalb Stunden stehen aber auch Technik, Taktik, Kräftigung und Kondition auf dem Programm. Dazu kommen an den Wochenenden oftmals zwei Spiele. Denn er wird bereits bei den Herren eingesetzt, nachdem er es in die baden-württembergische Rangliste schaffte. Ansonsten ist er der Mannschaftsführer und die Nummer eins seines Teams, mit dem er 2018 die Bezirksliga gewann – die höchste Spielklasse der Schüler. Nun peilt er in der Jugend-Bezirksliga (TTC II) den Aufstieg an. „Irgendwann will ich in die Bundesliga“, hat er genaue Pläne. „Am liebsten beim TTCW“, fühlt sich Lars bei dem Verein, dem er seit 2016 angehört, pudelwohl. Es war sein eigener Wunsch, an die Bergstraße zu wechseln, um nach seiner Zeit beim TSV Neckarau den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen zu können. Die Neckarauer, bei denen der ehemalige MTG-Leichtathlet 2014 im Rahmen einer Mini-Meisterschaft die Liebe zum Tischtennis entdeckte, unterstützten den Wechsel ihres Talentes.

Vielleicht kommt es in der Bundesliga dann zu einer Begegnung mit seinem Vorbild Timo Boll, den er bei einem DTTB-Camp kennenlernte. „Mein Freund Benni hat die Teilnahme gewonnen und mich mitgenommen. Ich habe viel von Timo gelernt, denn er hat sich wirklich um uns gekümmert.“

Die Fokussierung, die Konzentration und das Durchhaltevermögen, das Tischtennis ihm abverlangt („bei einem Ranglistenturnier haben wir bis zu 16 Spiele in zwölf Stunden“) hilft dem LFG-Schülermentor für Ski Alpin auch im Gymnasium. In zweieinhalb Jahren macht der 14-Jährige sein Abitur und will dann Medizin studieren mit dem Ziel Radiologie. „Wenn es nicht sofort mit dem Studienplatz klappt, dann mach ich erst eine Ausbildung zum Rettungssanitäter oder ein freiwilliges soziales Jahr“, steht auch hinter seiner Lebensplanung eine vorausschauende, flexible Strategie.