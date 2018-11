Mit letzter Kraft

MANNHEIM.Nachdem der Saisonstart mit drei klaren Niederlagen in den Sand gesetzt wurde, hat sich der SC Pfingstberg/Hochstätt in der Fußball-Kreisklasse A1 wieder nach oben gearbeitet und belegt derzeit Rang zehn. „Wir hatten im Sommer einen Umbruch mit 14 neuen Spielern. Dabei waren auch einige A-Jugendliche, die noch keine A-Klassen-Erfahrung hatten“, begründet Pfingstbergs Trainer Maik Meissner den Fehlstart. „Wir sind in einer Lernphase, in der sich die jungen Spieler mehr und mehr an die Spielklasse gewöhnen.“

Aktuell kämpft das Team auch mit Verletzungspech, so dass sich die Leistungsschwankungen und ein Ergebnisspektrum von 6:1 bis 0:7 annähernd erklären lassen. „Dass die Leistungen schwankend sind, muss man der Mannschaft zugestehen. Dennoch sehe ich eine klare Entwicklung vom Saisonstart bis heute“, sagt Meissner. Dass die Mallauer eben auch die Mannschaften von ganz oben ärgern können, bewiesen sie unter anderem gegen den TSV Neckarau (1:1) oder den SV Rohrhof (4:3).

Dennoch geht Pfingstberg allmählich auf dem Zahnfleisch, der verbliebene 16-Feldspieler-Kader reduziert sich durch drei Verletzungen weiter. „Wir sehnen die Winterpause herbei, um wieder frische Kräfte zu sammeln“, gesteht Meissner. Auf dem Weg dahin steht noch die Aufgabe bei Schlusslicht VfL Kurpfalz Neckarau II an. „Das ist eines der schwersten Spiele, da man dazu neigt, den Gegner aufgrund der Tabellenplatzierung zu unterschätzen“, warnt Meissner. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018