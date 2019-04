Mit Mamas Talent über Boden und Balken

Mannheim.Gerade hat Julia Goldbeck viel dazu beigetragen, dass die TG Mannheim in der Turn-Oberliga zum dritten Mal in Folge ungeschlagen und mit großer Souveränität die Meisterschaft gewonnen hat. Nun warten Einzelwettkämpfe auf die Zehnjährige aus Weinheim, die vor fünf Jahren zum Turnen zur TSG geschickt wurde „weil ich so zappelig war. Meine Eltern wollten, dass ich Energie ablade – das hat auch geklappt, aber nicht immer war ich nach dem Training müde.“ Doch im Verein an der Bergstraße wurde ihr – das wohl vererbte – Talent für Größeres rasch entdeckt. „Meine Mutter stammt aus Mexiko, sie hat dort auch geturnt.“

Das Probetraining im Mannheimer Leistungszentrum dauerte nur kurz, seit vier Jahren verbringt sie nun einen Großteil ihres Lebens in der Halle im Pfeifferswörth und im dortigen Teilzeitinternat. Auch der Schulwechsel auf das Ludwig-Frank-Gymnasium geschah unter dem Vorzeichen des Sports. „Turnen macht mir einfach Spaß“, erklärt Julia, weshalb sie rund 25 Stunden pro Woche außer Sprung, Barren, Balken und Boden auch Ballett und Kraft trainiert. Und zwar täglich (außer sonntags und donnerstagnachmittags) von 14.30 Uhr bis 18 Uhr, dreimal pro Woche sogar schon morgens vor der Schule von 7.15 Uhr bis 9.30 Uhr. Nach dem Mittagessen und den Hausaufgaben im LZ hat sie meistens sogar noch Zeit, sich etwas zu entspannen, bevor sie an die Geräte geht. Auch samstags lernt sie neue Elemente oder feilt an ihren Übungen.

Am liebsten am Boden, an dem sie spätestens nächstes Jahr den Doppelsalto und diverse Schrauben einbauen will. Auch den Balken mag sie gerne, träumt sogar davon, einmal den Schäfer-Salto zu können, den von ihrem großen Vorbild Pauline Schäfer kreierten Seitwärtssalto mit integrierter Längsachsendrehung. „Den einfachen Salto seitwärts übe ich schon.“ Julias Stärke ist die „volle Konzentration im Wettkampf“, lobt Trainerin Narina Kirakosjan. „Da ruft sie alles ab, was sie kann. Im Training ist das aber nicht immer so.“ Das weiß auch die Zehnjährige. „Aber ich sage mir dann immer, dass ich alles versuchen und mich manchmal auch überwinden muss, um weiter zu kommen. Denn ich möchte immer besser werden“, hat die badische Meisterin klare Ziele. „Bei den kommenden Einzelwettkämpfen will ich wieder auf das Treppchen – so wie im Vorjahr.“

Dabei hilft der Angehörigen des N-2-Bundeskaders, dass sie es immer besser schafft, ihre oft große Nervosität in den Griff zu kriegen. „Ich versuche einfach, ruhig zu bleiben.“ Beim RTB-Cup in Essen ist ihr das ganz gut gelungen, Bronze verpasste sie nur um zwei winzige Zehntel, am Boden war sie dagegen überlegen die Beste.

