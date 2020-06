Mit Respekt, ohne Angst

Mannheim. Bernhard Trares geriet geradezu ins Schwärmen, als er über den nächsten Gegner sprach. „Das ist ein fantastisches Team. Die beste zweite Mannschaft, die ich in den vergangenen Jahren gesehen habe. Technisch stark, handlungsschnell“, lobte der Trainer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof am Freitag den FC Bayern München II, der am Sonntag (17 Uhr) als Tabellenzweiter zum Topspiel nach

...