Mit Respekt und viel Selbstbewusstsein

Viernheim.Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Riesenüberraschung: Heute Nachmittag um 16 Uhr treten die Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim als Tabellenzweiter beim Schlusslicht TSV Birkenau II an. Es ist bereits das erste Rückrundenspiel, zum Saisonstart gewann Viernheim gegen die Odenwälderinnen mit 32:28.

Dieser doch recht knappe Erfolg wird bei den Spielerinnen von TSV-Amicitia-Trainer Matthias Kolander als Warnung gesehen, die Partie keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen. Zudem holte Birkenau am vergangenen Wochenende beim 23:22 gegen Schriesheim seinen ersten Sieg und wird entsprechend mit Rückenwind in das Derby gehen. Aber Rückenwind haben auch die Viernheimerinnen: Sie gewannen zuletzt beim Titelkandidaten Oftersheim/Schwetzingen klar mit 30:22 und zeigten sich dabei in bestechender Form.

Saase Favorit gegen Wiesloch

„Diese starke Leistung werden wir versuchen zu konservieren und das Derby zwar mit dem nötigen Respekt, aber auch mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein angehen“, sagt Trainer Kolander, der allerdings nach wie vor auf Torjägerin Anna Elfner verzichten muss. Elfner leidet weiter unter Bandscheibenproblemen.

Nur nicht unterschätzen lautet auch die Devise bei der HG Saase, die als Tabellenführer (18:4 Punkte) heute ab 18 Uhr die TSG Wiesloch empfängt. Die Gäste waren vor der Runde im Kreis der Titelkandidaten, sind mit 10:10 Punkten und Rang sieben nun aber weit von der Spitzengruppe entfernt.

Im Hinspiel dominierte Saase bereits überraschend deutlich bei der TSG, gewann mit 30:24 und ist nun auch in eigener Halle klarer Favorit. Das Ziel von Trainer Carsten Sender ist klar: Mit einem Sieg will man sich in die Winterpause verabschieden und nach der erfolgreichen Hinrunde ohne Niederlage diese Serie fortsetzen. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018