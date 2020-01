Mit Sieg ins Viertelfinale

Mannheim.Am letzten Spieltag der Hallenhockey-Bundesliga Süd der Damen stehen noch zwei Entscheidungen aus. Der zweite Viertelfinalteilnehmer neben dem TSV Mannheim Hockey wird ebenso noch gesucht wie der Absteiger. Um das zweite Viertelfinalticket streiten sich am Samstag (12 Uhr, Irma-Röchling-Halle) der Mannheimer HC und der Münchner SC im direkten Duell.

Ins „Achtelfinale“, wie es MHC-Coach Nicklas Benecke nennt, geht München mit zwei Punkten Vorsprung, so dass dem MHC nur ein Sieg ins Viertelfinale verhilft. „Es ist schon mal eine super Sache, dass wir mit dem blutjungen Team noch die Chance haben, uns für das Viertelfinale zu qualifizieren“, blickt Benecke der Partie positiv entgegen.

Die Ausfälle von Julia Heiderhoff (Kreuzbandriss), Verena Neumann und Paulina Niklaus (beide Bänderriss) schmerzen die Blau-Weiß-Roten weiter. Für Charlotte Gerstenhöfer und Stine Kurz (beide MHC) geht es danach nach Minsk (Weißrussland), wo vom 24. bis 26. Januar die Hallenhockey-EM ansteht. Naomi Heyn und Sonja Zimmermann nehmen dagegen ab dem 20. Januar mit dem erweiterten Olympiakader am Zentrallehrgang in Südafrika teil.

„Wir werden das Spiel in Bestbesetzung bestreiten, weil wir erstens im Rhythmus bleiben und zweitens nicht in das Abstiegsgeschehen eingreifen wollen“, blickt TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller dem Heimspiel gegen das Schlusslicht Nürnberger HTC (Samstag 12 Uhr, Primus Valor Arena) entgegen. and

