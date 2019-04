Mit viel Kampf zum nächsten Dreier

Mannheim.Am 24. Spieltag der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, gaben sich die Spitzenteams des TSV Neckarau und des FC Hochstätt Türkspor keine Blöße und führen die Tabelle weiter an. Im Keller landete der FC Viktoria Neckarhausen einen wichtigen Sieg und baute den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf neun Punkte aus.

Rheinau – TSV Neckarau 1:3 (0:1)

Mit einem gehörigen Kraftakt entschied der TSV Neckarau das Spiel gegen die TSG Rheinau für sich und landete damit den zehnten Erfolg nacheinander. Dabei tat sich der TSV allerdings schwer und ging erst nach 25 Minuten durch Manuel Fuchs in Führung. Im Anschluss ließ Neckarau einige Chancen liegen und musste bis zur 58. Minute warten, ehe Torjäger Lars Leonhardt das 2:0 besorgte. Den Anschlusstreffer der TSG konterte Neckarau umgehend und verwaltete den Vorsprung bis zum Spielende souverän.

Brühl II – Ed.-Neckarh. 4:5 (3:3)

Den besseren Start im Duell zwischen dem FV Brühl und der DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen erwischte die DJK/Fortuna, die durch einen Doppelpack von Bruno Guimaraes mit 2:0 in Führung ging. Brühl wehrte sich aber erfolgreich, so dass es mit einem 3:3 in die Halbzeit ging. Nach der Pause gelangen den Gästen wieder zwei schnelle Tore, die Brühl diesmal nur noch mit dem 4:5-Anschlusstreffer konterte.

Neckarha. – Lindenh. II 4:3 (1:1)

Dank des späten Treffers von Edin Yücel (88.) feierte der FC Viktoria Neckarhausen einen enorm wichtigen Sieg gegen den MFC Lindenhof und kann im Abstiegskampf durchatmen. Lindenhof, dass einen Punkt verdient gehabt hätte, muss dagegen weiter um den Klassenerhalt zittern.

VfL Kurpf. II – Türkspor 0:8 (0:4)

Der FC Hochstätt Türkspor dominierte das Spiel beim VfL Kurpfalz Neckarau nach Belieben und gewann auch in der Höhe völlig verdient mit 8:0. Bereits nach einer halben Stunde lagen die Neckarauer aussichtslos mit 0:4 zurück.

Schwetz. – Oftersheim 0:2 (0:1)

In einem taktisch und spielerisch sehr guten A-Klasse-Spiel bezwang die SG Oftersheim dank der höheren Effizienz vor dem Tor den KSC Schwetzingen. Der KSC hätte noch einige Zeit weiter spielen können – ein Tor wäre nicht gelungen.

Rohrhof – Pfingstberg 4:3 (3:1)

Ersatzgeschwächt startete der SV Rohrhof in die Partie gegen den SC Pfingstberg-Hochstätt und lag dennoch zur Pause nach einigen starken Offensivaktionen mit 3:1 in Front. Nach dem 4:1 schien alles klar, doch Rohrhof ging im Anschluss zusehends die Kraft aus und Pfingstberg kam noch einmal auf 4:3 heran.

VfR MA II – SV Altlußheim ausgef.

Die Partie des VfR Mannheim gegen den SV Altlußheim wurde aufgrund eines Diebstahl-Deliktes im Vorfeld der Partie nicht angepfiffen.

