Mit zwei Siegen in die Oberliga

Mannheim.Die American Football-Saison in der Landesliga Baden-Württemberg fällt wegen der Corona-Pandemie sehr kurz aus. Mit den Mannheim Bandits und den Kornwestheim Cougars treten nur zwei Teams gegeneinander an. „Wir haben jetzt die Chance, in nur zwei Spielen in die Oberliga aufzusteigen. Das wollen wir natürlich schaffen“, erklärt Bandits-Quarterback Matthias Glaser. Am Samstag (14 Uhr) treten die Bandits zum Hinspiel in Kornwestheim an, am 17. Oktober folgt das Rückspiel in Mannheim.

Die Mannheim Banditaz sind schon am Sonntag auf eigenem Platz mit einer 0:56 (0:12, 0:6, 0:26, 0:12)-Schlappe gegen die Saarland LadyCanes in die Zweitliga-Saison gestartet. Am Sonntag ist der MTG-Kunstrasenplatz von 10 bis 18 Uhr Schauplatz eines U-13-Turniers mit den Bandits, der SG Frankfurt/Rüsselsheim und den Bad Homburg Sentinels. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf online unter www.bandits-football.de/events. and

