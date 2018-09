Mitfavoriten haben noch Nachholbedarf

MANNHEIM.Am Sonntag ist in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden wieder Derbyzeit: Fortuna Heddesheim, Vize-Meister der vergangenen Saison, empfängt um 15 Uhr den ambitionierten VfR Mannheim. „Leider gehen wir mit großen personellen Problemen in das Spiel“, sagt der Heddesheimer Trainer Rene Gölz, der betont. „Aber das geht ja schon seit der Vorbereitung so.“ Doch es gibt auch erfreuliche Nachricht. John Malanga, Eduard Hartmann, Dennis Lodato und Yannick Wöppel könnten für das Derby vielleicht wieder zur Verfügung stehen.

FVH zu Hause eine Macht

Zuletzt überzeugten die Heddesheimer mit einem 4:1-Heimerfolg über den ATSV Mutschelbach. „Wenn wir alle Chancen nutzen, gewinnen wir noch höher“, so Gölz. Der Vize-Meister der letzten Saison hat sich so wieder auf den siebten Tabellenrang gehievt. Und das erste Aufeinandertreffen beider Teams im Verbandspokal konnten die Fortunen ebenfalls für sich entscheiden. Damals gewannen die Heddesheimer gegen den VfR mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Gerade zu Hause ist die Fortuna in dieser Saison bislang eine Macht: Das Gölz-Team gewann alle drei Heimspiele mit einem Torverhältnis von 13:2.

Für einige Heddesheimer wird es ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Klub geben. Mit Oliver Malchow und Enis Baltaci wechselten im Sommer zwei ehemalige Rasenspieler an die Ahornstraße. Dazu kommt noch Izzeddine Noura, der vor der Saison aus Bruchsal zur Fortuna kam. Bemerkenswert ist: Insgesamt haben vom 22-köpfigen Kader der Fortuna damit schon zehn Akteure auch das VfR-Trikot getragen.

Unglückliche Pokalniederlage

„Unsere unglückliche Niederlage damals im BFV-Pokal in Heddesheim hat uns sehr weh getan und auch ein, zwei Spiele nachgewirkt“, gibt unterdessen Jener Külbag, der Sportliche Leiter des VfR Mannheim, zu. Wie Hedesheim haben die Rasenspieler auch schon zweimal in der Liga verloren. Zuletzt spielte das Team von Chefcoach Serkan Secerli aber groß auf. Der VfR gewann seine jüngsten drei Spiele und geht mit breiter Brust in das zweite Duell gegen den Rivalen der letzten beiden Spielzeiten. Fakt ist: Sowohl in der Saison 2016/17 als auch am Ende der vergangenen Runde mussten die Rasenspieler immer zuschauen, wie die Fortuna als Vize-Meister nach der regulären Saison noch um den Aufstieg in die Oberliga mitspielte. „Das Spiel am Sonntag ist sicher richtungsweisend für beide“, glaubt Külbag.

Doch auch der VfR Mannheim hat vor dem Derby Verletzungsprobleme. Die beiden Mittelfeldspieler Christopher Hiller, Bartosz Franke und Angreifer Norman Refior fehlen schon seit Saisonbeginn und sind auch am Sonntag nicht einsatzfähig.

„Nun hat sich auch noch Jonas Meier-Küster dazugesellt“, erklärt Külbag, der aber klar macht: „Wir haben zuletzt gute Leistungen gezeigt. Die Mannschaft konnte viel Selbstvertrauen tanken. Wir treffen auf einen sehr guten Gegner, wollen die Punkte aber definitiv mit nach Hause nehmen.“

