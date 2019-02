Mittelfeld in Reichweite

Mannheim.Mit dem Rückenwind des jüngsten 26:23-Erfolgs gegen Allensbach fahren die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim morgen zum nordbadischen Duell bei der HSG St. Leon/Reilingen. „In der Vergangenheit waren das immer umkämpfte Spiele mit einer gewissen Intensität und Spannung“, weiß Mannheims Trainer David Pollok.

Unter der Woche hat der Übungsleiter sein Team intensiv auf den Tabellensechsten vorbereitet und würde nur zu gerne mit einem weiteren Sieg die nächsten Plätze in Richtung Mittelfeld des Klassements gut machen. Aktuell befinden sich die Seckenheimerinnen als Viertletzter mit 12:22 Punkten am Rande der Abstiegszone, der Rückstand zum Neunten aus Bönnigheim beträgt aber nur einen Zähler. „Wir freuen uns auf das Derby und werden hochmotiviert in diese Partie gehen“, erklärte Pollok nach dem Abschlusstraining. Allerdings muss er auf die verletzte Kreisläuferin Caroline Vreden verzichten. „Alle anderen sind aber an Bord“, so der Trainer.

Im Hinspiel unterlagen die Mannheimerinnen zu Hause mit 22:25, nachdem sie in der ersten Hälfte klar spielbestimmend waren, dann aber einbrachen und in der Schlussphase von Zeitstrafen gebeutelt wurden. Phasenweise standen sie nur noch zu zweit auf dem Parkett. Jetzt soll die Revanche gegen den alten Rivalen im Sportzentrum Harres gelingen. me

