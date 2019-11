Mosig hadert mit Personalnot

Mannheim.Acht Spielerausfälle konnten die Basketballer der SG Mannheim nicht kompensieren. Der Regionalligist verlor in der Bertha-Benz-Halle gegen das Tabellenschlusslicht SV 03 Tübingen mit 66:86 (26:45).

Mit Steven Hartinger, Alexander Kuhn, David Scheffels, Björn Vaupel, Slawomir Klocek, Tobias Hiob, Niko Himmeldirk und Kevin Bluhm musste Coach Markus Mosig gleich auf die Hälfte seines Kaders verzichten. Unter den acht einsatzfähigen Spielern befand sich mit Sebastian Seibel ein Regionalliga-Debütant.

Im ersten Viertel hatten die Mannheimer Probleme mit der Wurfpräzision. Tübingen zog deshalb durch mehrere Dreier gleich auf 22:8 (10.) davon. Im zweiten Viertel spielten beide Teams Tempo-Basketball. Die SG traf vorn nun etwas besser. Vor allem Tobias Faller und Benjamin Kaufhold, die zusammen 46 der 66 Mannheimer Zähler erzielten, punkteten.

Zur Halbzeit führten die Tübinger Tigers aber klar mit 19 Zählern Vorsprung. Die Mannheimer schafften nach dem Seitenwechsel einen kleinen Lauf. Doch immer wieder schlichen sich leichte Fehler im Spiel der SG ein.

Vor dem Schlussviertel lagen die Tübinger weiter deutlich mit 66:46 in Führung. Die erhoffte Mannheimer Aufholjagd im Schlussviertel blieb ebenfalls aus. Tübingen gewann letztlich souverän.

SG-Coach Mosig befand nach der bitteren Niederlage: „Eigentlich war ein Sieg gegen Tübingen eingeplant, aber bei acht Ausfällen, unter anderem unser Topscorer Alex Kuhn, war es schon schwierig. Wir haben absolut zurecht verloren. Positiv waren die Leistungen von Pascal Klaehn, Kapitän Benjamin Kaufhold und Tobias Falle. Vom Rest der Jungs kam einfach zu wenig.“

Die SG-Korbjäger rutschten durch die Niederlage auf den vorletzten Tabellenrang ab.

Reserve verteidigt Tabellenspitze

Die zweite Mannschaft der SG Mannheim hat die Tabellenführung in der Oberliga Baden verteidigt. Beim 70:67-Sieg in der Heimbegegnung gegen den SSC Karlsruhe erwischte das Team von Trainer Sven Schuhmacher allerdings einen miserablen Start. Nach zehn Minuten führte Karlsruhe mit 27:14.

Doch die Mannheimer steigerten sich in der Folge in der Verteidigung und verkürzten bis zur Pause auf 36:43 (30.). Vor dem Schlussviertel hatte die SG II ausgeglichen und ging sogar mit einer knappen 53:51-Führung in den letzten Abschnitt.

Marcel Unkelbach und Marcel Maringer, die beide 13 Punkte erzielten, sorgten dafür, dass die Mannschaft aus der Quadratestadt letztlich ihren siebten Sieg im achten Saisonspiel einfuhr.

