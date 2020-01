MTG-Asse nutzen Heimvorteil

Mannheim.Der bei Teil eins der baden-württembergischen Leichtathletik-Meisterschaften in Sindelfingen begonnene Siegeszug der MTG Mannheim ist in eigener Halle im Pfeifferswörth eindrucksvoll fortgesetzt worden. Mit acht Titeln, ebenso vielen Silbermedaillen, einmal Bronze sowie weiteren sieben Platzierungen unter den Top-Sechs bekräftigten die Aktiven und U-20-Asse aus Mannheim ihre Vorrangstellung im Land.

Dabei ging auf den 60 Metern kein Weg an der MTG vorbei. Über die Hürden bewies die 2019 dauerverletzte Ricarda Lobe mit Gold, dass sie wieder wettkampffähig ist, lief ohne starke Konkurrenz in 8,29 Sekunden deutsche Jahresbestzeit und tankte Selbstvertrauen für den ersten Härtetest am kommenden Wochenende beim World-Indoor-Meeting in Karlsruhe. Bei den Männern siegte Yannick Spissinger in 8,03 sec, auf der flachen Kurzsprintstrecke dominierten Tom Warmholz in 6,80 sec und Katrin Wallmann in neuer Bestzeit von 7,54 sec.

U-20-Staffel gewinnt

Nicht zu schlagen waren auf den 4 x 200 Metern in sehr guten 1:41,58 min die U-20-Mädels in der Besetzung Shirlene Borne, Viktoria Domogala, Lorina Hertlein und Emilie Meier. Im Einzel setzte sich auf der Hallenrunde in der U 20 Robin Ganter (22,15 sec) an die Spitze, Emilie Meier holte nach den 60 Metern (2./7,71 sec) ihr zweites Silber 25,29 sec), Wallmann sicherte sich bei den Frauen mit Rang zwei ihre zweite Medaille (24,38 sec). Ebenfalls Silber holte in 1:42,36 min das Frauen-Quartett mit Antonia Giesche, Daniela Wenzel, Alicia Braun und Sandra Wagner auf den 4 x 200 Metern.

Nach langer Verletzungspause meldete sich auf den 400 Metern Hannah Mergenthaler mit neuer Hallenbestzeit zurück (54,51 sec), das bedeutete Rang zwei. Auf den 800 Metern wurde Omar Jammeh Zweiter (1:52,23 min), im Hochsprung Meike Reimer (1,67 m), im Weitsprung der U 20 Niklas Ludwig (6,63 m).

Gleich zwei Medaillen gab es für den MTG-Nachwuchs im Dreisprung: Nicklas Sammet gewann (14,52 m), Mathis Hager holte Bronze (13,78 m). Die Finals erreichten zudem bei den Aktiven Sandra Wagner (5./60 m), Daniela Wenzel (6./60 m, 5./200 m), Daniel Siegel (5./60 m Hürden), in der U 20 Viktoria Domogala (4./60 m), Mirko Benz (4./200 m) und Niklas Ludwig (6./Dreisprung). Einen weiteren Titel nach Mannheim holte U-20-Weitspringer Stefano Lo Ricco (6,75 m) vom SV Seckenheim. sd

