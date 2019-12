MTG-Asse tanken Sonne, Energie und Motivation

Mannheim.Nachdem die Sommer-Saison für die MTG-Trainingsgruppe von Rüdiger Harksen alles andere als rund lief, nehmen die Mannheimer Top-Starterinnen auf den Kurzstrecken nun einen neuen Anlauf und wollen schon in der anstehenden Hallen-Saison Akzente setzen. „Wir haben im September mit der langen Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio begonnen. Nach fast zehn Wochen intensiver Arbeit zu Hause waren wir uns alle einig, dass wir nun einen neuen Impuls in einem angenehmen Klima benötigen“, sagt Harksen und flog mit seinen Athletinnen für eine Woche auf Lanzarote ins Warme. „Wir verlebten eine tolle Woche bei 20 Grad und extremem Wind. Aber der bot einen zusätzlichen Trainingsreiz. Alle sind deutlich fitter wieder nach Hause geflogen, sind gesund, hoch belastbar und sehr motiviert“, ist der Coach zufrieden. „Alle vier werden die Hallen-Saison mitmachen, die einen ersten Höhepunkt mit den deutschen Meisterschaften am 22./23. Februar in Leipzig hat.“ Unser Bild zeigt von links nach rechts: Physiotherapeutin Mandy Höher, Sportmediziner Achim Heinze, Lisa Mayer, Ricarda Lobe, Nadine Gonska, Hannah Mergenthaler, Rüdiger Harksen und Mentaltrainerin Colette Altwasser. sd

