MTG-Nachwuchs überzeugt

Sindelfingen.Elf Spitzenplätze in der U18 und U 20 gab es beim Hallen-Meeting der Leichtathleten in Sindelfingen für die MTG Mannheim. Mit einem souveränen Sieg glänzte die 4 x 200-Meter-Staffel der U 18 in der Besetzung Shirley Borne, Victoria Domogala, Lorina Hertlein und Fehintola Oladejo (1:43,53 min).

Alle vier überzeugten auch in ihren Einzelwettkämpfen. Borne holte auf den 200 Metern Silber (25,85 sec) und gewann den Weitsprung in 5,98 m vor ihrer MTG-Kollegin Ruth Hildebrand (5,76 m). Oladejo war im Dreisprung die Beste (12,20 m) vor Hildebrand (11,86 m). Hertlein lief noch über die 60 m Hürden zu neuem Rekord (2./8,85 sec).

Domogala verpasste auf den 60 Metern als Vierte (7,90) das Podest knapp. Im Dreisprung der U 18 holte Finn Rieber mit neuer Bestweite von 13,05 m Rang zwei, Nicola Heid wurde ebenso Dritter (12,65 m) wie Kai Stang im Weitsprung (PB 6,36 m). Jeweils Rang zwei sicherten sich die Hürdensprinter Robin Ganter in (8,12 sec) und Yannick Spissinger bei den Männern (8,10 sec). sd

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020