MTG-Sprintstars gratulieren

Mannheim.Hier ein Anruf, da noch ein kurzes Gespräch, dann hatte Rüdiger Harksen alle Zusagen beisammen. „Bei der Juniorengala kommen unsere Zuschauer voll auf ihre Kosten. Sie sehen nicht nur die internationalen Stars von morgen, sondern es werden auch alle Sprintstars der MTG Mannheim an den Start gehen“, verrät der Cheforganisator des Meetings am Wochenende im Michael-Hoffmann-Stadion.

Ein Höhepunkt ist am Samstag (18.20 Uhr) die 4 x 100-Meter-Staffel, wenn das MTG-Quartett gegen die besten U-20-Teams Europas antritt. „Das ist ein hochklassiger Testwettkampf für die DM, die vier Wochen später in Nürnberg stattfindet“, betont Harksen. Die Mission in der Frankenmetropole ist klar umrissen: Die MTG will ihren Titel verteidigen – und an die Leistung des Vorjahrs anknüpfen, als die Mannheimerinnen einen Meetingrekord aufstellten. Im Vergleich zur DM 2017 wird es nur eine Änderung geben. Für die nach Leverkusen gewechselte Yasmin Kwadwo startet Jessica-Bianca Wessolly, das Gerüst bilden weiterhin Ricarda Lobe, Alexandra Burghardt und Nadine Gonska.

400 Meter unter 52 Sekunden?

„Jessica hat in dieser Saison bereits mehrfach gezeigt, dass sie richtig gut drauf ist. Wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt“, sagt Gonska, die am Sonntag (16.50 Uhr) in ihrer Paradedisziplin über 400 Meter ihre in diesem Jahr konstant guten Leistungen bestätigen will. Am vergangenen Wochenende stellte sie beim Meeting in Tübingen in 52,06 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit auf, über kurz oder lang soll eine 51 vor dem Komma stehen – warum sollte ihr das nicht schon am Sonntag gelingen? Auf ihrer Trainingsbahn hat die 28-Jährige jedenfalls einige positive Erfahrungen gemacht: „Vor zwei Jahren habe ich in meinem ,Wohnzimmer’ meine Bestleistung über 200 Meter gefeiert.“