MTG stürmt in Liga zwei

Mannheim.Die Tennis-Damen der MTG Blau-Weiß Mannheim sind ohne Niederlage in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Das Team um Mannschaftsführerin Nastasja Schunk präsentierte sich saisonübergreifend enorm stark, gewann sechs der sieben Regionalliga-Begegnungen überlegen und weist mit 14:0 Zählern, 51:12 Matchpunkten und 104:26 Sätzen eine hervorragende Bilanz vor. Es hatte nur am letzten Spieltag beim TC Leonberg etwas Mühe. 5:4 für die MTG endete die Partie, die nach nur zwei Jahren in der Regionalliga die Tür in die zweithöchste Klasse öffnet.

Das Match begann ausgeglichen, nach den Einzeln stand es 3:3. Nur die 14-jährige Schunk (7:5, 7:6), Dominice Ripoll (6:2, 6:2) und Katerina Kramperova (6:1, 6:0) brachten ihre Spiele durch. Doch da Schunk/Ripoll (6:2, 6:2) und Kramperova/Katerina Vankova (6:1, 6:3) in den Doppeln nichts mehr anbrennen ließen, wahrte das Team die weiße Weste.

Kantersieg im Spitzenspiel

Bis zum vorletzten Kampftag der MTG lag der TC Ludwigshafen-Oppau nur wegen der schlechteren Satz-, und Einzelspiel-Bilanz auf Rang zwei, doch im direkten Duell deklassierte die MTG ihren Konkurrenten mit 8:1. Schon nach den Einzeln (5:1) hatte sie nach Siegen von Candela Cabeza (7:5, 6:3), Angela Fita Boluda (6:0, 6:3), Kramperova (6:1, 6:1), Schunk (6:0, 6:1) und Ripoll (6:1, 6:1) einen uneinholbaren Vorsprung, danach machten die Doppel mit Erfolgen von Cabeza/Boluda (6:0, 6:3), Vankova/Kramperova (6:2, 3:6, 10:8) und Schunk Ripoll (6:2, 6:3) den Sack zu. Allison Lochbühler und Hanna Hesse ergänzten das Team.