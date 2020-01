MTG-Trainingsgruppe feilt auf Teneriffa an den Grundlagen

Teneriffa.Auf die Leichtathleten wartet ein Jahr voller Höhepunkte. Für viele ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) ein Traum, nicht einmal drei Wochen später gehen im Stade Charléty in Paris die Europameisterschaften über die Bühne (26. bis 30. August). Um für die Herausforderungen gerüstet zu sein, hat eine Trainingsgruppe der MTG Mannheim in den vergangenen Tagen auf Teneriffa die Grundlagen gelegt. „Die Vorbereitungen laufen im grünen Bereich“, sagt MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen (vorn im Bild). Mit dabei auf Teneriffa waren (v.l.) Michael Manke-Reimers, Iris Manke-Reimers, Jessica-Bianca Wessolly, Yemisi Ogunleye, Physiotherapeutin Mandy Höher, Nadine Gonska, Patrick Domogala, Ricarda Lobe, Hannah Mergenthaler, Lisa Mayer und Tom Warmholz. cr

