Müller sichtlich bedient

Mannheim.Das Warten geht weiter, der Knoten ist noch nicht geplatzt. In der Hockey-Bundesliga haben die Damen des TSV Mannheim Hockey eine 0:5 (0:3)-Klatsche gegen Uhlenhorst Mülheim kassiert. Die Saisonbilanz von nur einem Punkt aus fünf Spielen verheißt nichts Gutes.

„Natürlich haben wir uns das gerade in einem Heimspiel gegen einen Gegner in unserer Kampfklasse anders vorgestellt“, war TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller die Enttäuschung anzumerken: „Leider haben wir es aber nicht geschafft, die richtige Einstellung auf den Platz zu bringen und deswegen auch in der Höhe verdient verloren.“

Matchwinner für Mülheim waren vor 150 Zuschauern die jungen Aina Lilly Kresken und Charlotte von Hülsen, die jeweils einen Doppelpack schnürten. Lynn Neuheuser traf zur zwischenzeitlichen 4:0-Führung der Gäste (35.). Auch im letzten Viertel schaffte es Mannheim nicht, die nötige Gefahr im gegnerischen Drittel auszustrahlen, um noch den Ehrentreffer zu erzielen.

MHC siegt souverän

Die MHC-Damen setzen sich dagegen in der Spitzengruppe fest. „Das war ein Arbeitssieg“, sagte Trainer Philipp Stahr nach dem verdienten 2:0 (1:0) gegen den Münchner SC. „Wir haben uns gegen den tief stehenden MSC schwergetan. Aus den vielen Kreisszenen schlagen wir unterm Strich zu wenig Kapital“, monierte der Coach.

München wollte mit einer kompakten Defensive einen Punkt aus Mannheim entführen. Doch schon früh war dieser Plan über den Haufen geworfen, als Greta Lyer in der sechsten Minute das 1:0 erzielte. Da der Favorit seine vielen Chancen nicht nutzte, ging es mit einer knappen Führung in die Pause.

Nach Wiederbeginn überraschten die MHC-Damen den MSC im Tiefschlaf. Nadine Kanler erhöhte auf 2:0 (31.) – das war schon die Entscheidung.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018