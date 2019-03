Müllers Doppelstart zahlt sich aus

Mannheim.Marian Müller kam, sah und siegte. Und die Premiere des 24-Jährigen vom Bodensee beim traditionellen Hallenreitturnier der RG Neckarau hätte kaum besser laufen können, denn er überzeugte im schweren Zweiphasen-Springen mit einem Doppelsieg. In dem Wettbewerb, in dem nur acht der 21 Gestarteten nach einem fehlerlosen ersten Teil über acht Steilsprünge, Oxer und Kombinationen auch die zweite Phase – sozusagen das integrierte Stechen über sechs Hindernisse – in Angriff nehmen durften, setzte der Bereiter vom Hofgut Albführen auf Coupe de Alb zu Beginn in 35,83 sec ein erstes Zeichen. Gegen Ende der Prüfung um den Gerard-Preis schlug er sich auf Coala Queen dann selbst (34,60). Außer ihm blieben im kniffligen, selektiven Parcours nur Verena Kölz (RA SV Leingarten) auf Landor (3./36,92 sec) und Leonie Jonigkeit (Thüdinghausen) auf Quilibria (4./37,87 sec.) ohne Abwurf.

„Mit diesem Erfolg hätte ich nie gerechnet“, überraschte sich Müller selbst. „Ich habe das Turnier eigentlich als reines Training angesehen. Doch als es auf der Schimmelstute so gut lief, bin ich dann auf Coala Queen voll auf Zeit geritten.“ Danach wollte er zum Abschluss auch beim Springen mit zwei Sternen in die Geldränge, doch das ging schief. Dafür glänzte Maximilian Ertz im Peri-Preis. Der in Mannheim aufgewachsene Sohn des Neckarauer Reitlehrers Michael Ertz arbeitet zwar auf dem Reiterhof Rhön, gilt aber bei der RGN noch immer als Lokalmatador. Nach Rang zwei im S-Springen der U 25 auf Call me Caesar setzte er in der schwierigsten Prüfung des Turniers auf Curli Su noch einen drauf und ließ Michael Hoffmann (Zeiskam), Sönke Aldinger (Güglingen) sowie Richard Vogel (RV Mannheim) hinter sich.

Der Mannheimer Vogel, der bis Jahresbeginn im Stall von Ludger Beerbaum arbeitete und sich nun bei dem Viernheimer Reit-Urgestein Bernd Herbert selbstständig gemacht hat, war an den vier Tagen mit 13 Pferden in 29 Prüfungen im Dauereinsatz – und mit fünf Siegen, einem dritten und zwei vierten Plätzen auch einer der erfolgreichsten Teilnehmer. Damit bestätigte der 22-Jährige den Eindruck, den auch Marian Müller hatte. „Die Ausschreibung hier ist fantastisch, denn ich kann viele Pferde mitnehmen und einiges ausprobieren“, lobte der Profi aus Südbaden.

Angebot für Amateure und Profis

Tatsächlich ist es das Ziel der Veranstalter, neben Amateuren der Region aus allen Altersklassen auch den Berufsreitern gerecht zu werden. Dass 710 Pferde 1150 Mal zum Einsatz kamen, gibt ihnen recht. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagte Simone Volckmann, die in der Organisation in die Fußstapfen ihres Vaters, des RGN-Präsidenten Heinz Scheidel getreten ist. „In der Dressur bleiben wir bewusst niederschwellig, doch im Springen wollen wir mehr“, lockte das zweite Turnierwochenende viele überregionale Starter an.

Natürlich sah die Familie Volckmann/Scheidel auch mit Vergnügen, wie sich „ihre“ Neckarauer schlugen. Darunter auch drei Kinder beziehungsweise Enkel, die stellvertretend für die Amateure stehen. Jeweils drei Pferde sattelten die Geschwister Selina, Theresa und Adrian Volckmann. Beim Sieg von Theresa auf C’mon C’mon in der Junge-Reiter-Prüfung wurde Adrian auf Diesel Dritter, auf Catwalk de la Pierre und Cyrano de Gusto ritt er auf Platz vier. Nach viel Pech gelang der 20-jährigen Selina Volckmann in einer M-Prüfung ein Null-Fehler-Ritt auf Evita, mit dem sie als Siebte noch die Geldränge erreichte.

