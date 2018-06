Nach dem Job zum Renntag

Anzeige

Mannheim.Nicht wie gewöhnlich an einem Sonntag, sondern an einem Freitag lädt der Badische Rennverein diese Woche zum B.A.U.-Renntag ein. „After-Work“-Renntag nennt sich die Veranstaltung, denn nach der Arbeit lockt auf der Seckenheimer Waldrennbahn zum Einstieg ins Wochenende interessanter Sport. Sieben Rennen wurden ausgeschrieben, wobei der Start zur ersten Prüfung um 16.55 Uhr erfolgt.

Wie immer zählt in Mannheim ein Jagdrennen zu den Höhepunkten, das als Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz entschieden wird. Neun Pferde befinden sich in der Startliste, die durch Simon Set aus dem tschechischen Stall von Pavlina Bastova eine internationale Note erhält. Jiri Faltejsek sitzt im Sattel. Bei den Wettfreunden wird Ravens Hill (Sonja Daroszewski) viel Anhang finden. Der Schützling aus dem Stall von Christian von der Recke lief vor knapp sechs Wochen in der Badenia auf den dritten Platz, was ihm erneut große Chancen einräumt. Auch der Stallgefährte Daulys Anthem (Michael Huber) bringt als Zweiter aus dem elsässischen Wissembourg eine gute Form mit. Eine weite Reise unternimmt Serienlohn (Lukas Sloup). Pavel Vovcenko trainiert den Wallach in Bremen, und weil Serienlohn sein erstes Jagdrennen bestreitet, ist er sozusagen das „Salz in der Suppe“ in diesem Jagdrennen.

Rudolphs Pferde in Hochform

In dem mit 7000 Euro dotierten Preis der Eastsite versammeln sich sieben Kandidaten an der 1400 Meter-Startmarke. Aber auch hier spielt mit der fünfjährigen Naziba (Gijs Snijders) aus dem niederländischen Stall von Lucien van der Meulen die Internationalität eine Rolle. Die Favoritenrolle geht voraussichtlich an Mark of Excellence (Robin Weber), den Henk Grewe in Köln trainiert.