Nach einer Seuchensaison wagt Hill den Neustart

RHEINAU.Eine Körpertäuschung, Schuss und Tor. Gleich in seinem Spiel im Trikot des Fußball-Kreisligisten Rot-Weiß Rheinau hat Darnell Hill getroffen. Der 24-Jährige erzielte beim 2:0-Test-Sieg über den Pfälzer Verbandsligisten ASV Fußgönheim den Endstand. Hill, der im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt wohnt, hat sich sichtlich schnell bei in seinem neuen Umfeld eingelebt. Dabei hatte er bis vor wenigen Wochen eigentlich noch geplant, die kommende Spielzeit bei einem anderen Club geplant zu absolvieren.

Die vergangene Runde möchte Hill ganz schnell abhaken. Im Juni 2019 hatte er im Trikot des SV Waldhof II noch die Meisterschaft in der Landesliga gefeiert. „Ich habe damals in 25 Spielen 23 Tore gemacht, das war eine tolle Saison“, erzählt Hill. Im Sommer ging er dann mit seinem damaligen SVW-Coach Peter Brandenburger zum Verbandsligisten VfB Gartenstadt. „Ich wohne ja gerade einige Meter Luftlinie vom Sportplatz am Anemonenweg entfernt, das ist natürlich optimal gewesen“, erzählt Hill. Doch bei den Gelben Bären hatte der torgefährliche Angreifer nur wenige Einsätze. Der Hauptgrund war ein durchgebrochener Blinddarm. „Man musste mich zweimal operieren“, erzählt Hill über das dramatische Ereignis. Und als er sich dann nach der langen Pause langsam wieder an den Kader des Verbandsligisten herangetastet hatte, kam im März der Coronavirus. Die Folgen sind bekannt.

Dennoch dachte Hill, dass er die neue Saison weiter bei Gartenstadt spielen würde. Aber dann kam der nächste Schock. Die Offiziellen der VfB meldeten wegen finanzieller Probleme keine Mannschaft mehr für die neue Spielzeit. „Das kam für uns Spieler total überraschend. Die Trainer und der Sportliche Leiter wurden ja auch praktisch kurz vor knapp informiert. Das ist wirklich sehr traurig, dass es so gekommen ist“, sagt Hill, der betont, dass er diese Nachricht „zwei bis drei Tage“ erst einmal verarbeiten musste.

Doch dann rief sein Bruder Percy Nadler an. Der ist ein Jahr älter als Darnell Hill und spielt beim Kreisligisten Rot-Weiß Rheinau in der Abwehr. „Es gab noch einige andere Angebote, aber Percy hat mir Rheinau schmackhaft gemacht und ehrlich gesagt, habe ich mich hier gleich von Anfang an wohlgefühlt“, erzählt Hill und ergänzt: „Ich bin ja erst seit wenigen Wochen hier und wir konnten wegen Corona auch erst vor kurzem richtig trainieren. Aber ich habe keinen Unterschied zum VfB Gartenstadt gemerkt. Rot-Weiß Rheinau ist auch ein sehr familiärer Club, top geführt, ich bin super aufgenommen worden und fühle mich hier schon wie zu Hause.“

Der Rheinauer Coach Ralf Eckl ist natürlich zufrieden, dass ein Hochkaräter wie Hill nun für seine Mannschaft spielt. „Ich denke, dass wir von ihm einiges erwarten können. Wie auch von Dennis Geißelmann, Marcus Hawk und Alexander Deckert, die ja auch noch überraschend vom VfB Gartenstadt zu uns kamen“, sagt der Trainer, der betont: „Klar ist, mit Darnell und auch Dino Smajlovic, der vom Verbandsligisten TSG 62/09 haben wir zwei klasse Leute für die Offensive verpflichtet, die für uns wichtig werden können. Doch eins steht auch fest: Gesetzt ist bei mir niemand.“

Hill ist sich sicher, dass sein neues Team in der Kreisliga eine gute Rolle spielen kann. „Mit diesem Kader müssen wir eigentlich klar oben mitspielen. Aber wir wissen auch, dass es gerade in der Kreisliga immer schwer ist, Meister zu werden.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020