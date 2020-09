Nach nur vier Spieltagen übernimmt Brandenburger

Mannheim.Ralf Eckl zieht die Reißleine in Rheinau. Nach drei Jahren als Trainer des Fußball-Kreisligisten hat der 51-Jährige sein Amt völlig überraschend niedergelegt. Im Anschluss an die ebenso überraschende Heimniederlage gegen Aufsteiger Ilvesheim (1:2) am Sonntag, suchte Eckl das Gespräch mit den Verantwortlichen: „Mein Abgang hat definitiv keine sportliche Gründe, das ist mir ganz wichtig, zu erwähnen. In den letzten Monaten wurde es aber beruflich immer mehr, die Verantwortung und die Belastung immer größer. Das war mit dem Traineramt nicht mehr in Einklang zu bringen. Ich hatte nicht die Zeit, die ich investieren wollte und die der Mannschaft zusteht“, erklärt Eckl seinen Schritt.

„Die Entscheidung selbst war brutal hart. Wir haben in den letzten Wochen tolle Spieler für den Verein begeistern können, hatten große Ziele. Dieser Schritt war für mich jedoch der einzig logische“.

Nach einer erfolgreichen Zeit, ohne den großen Aufstiegs-Coup, kehrte Eckl dem aktiven Fußball also vorerst den Rücken. Nur wenige Tage später präsentierte der SC prompt einen altbekannten „Neuen“: Peter Brandenburger ist zurück an seiner ehemaligen Wirkungsstätte. Nach sechs Jahren in Rheinau, folgten Stationen beim SV Waldhof und dem VfB Gartenstadt, nun also wieder der SC Rot-Weiß. „Nachdem die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich kenne den Verein, der Club kennt mich, es ist ein gutes Gefühl wieder hier zu sein“, freut sich Brandenburger.

„Nicht alles auf links drehen“

Allerdings muss der Neu-Coach und sein Team nun auf Anhieb funktionieren. Nach der jüngsten Niederlage steht der unumstrittene Aufstiegsfavorit unter Druck. Nur vier Punkte aus den ersten drei Saisonspielen sind zu wenig für die großen Ambitionen der Rheinauer. Der große Brandenburger-Bonus: Er kennt die Mannschaft schon fast komplett. „Die Jungs haben auch im ersten Training direkt super mitgezogen. Manche Spieler kenne ich noch aus alten Rheinauer-Zeiten, viele auch aus Gartenstadt, wir brauchen keine lange Eingewöhnungszeit“ erklärt Brandenburger, der weiß, dass jetzt nur Siege zählen: „Die Mannschaft muss natürlich ganz oben mitspielen, da gibt es keinen Zweifel. Wir werden hier jetzt aber nicht innerhalb der nächsten Tage alles auf links drehen. Ich habe eine fitte, intakte Mannschaft übernommen. Warum es bisher noch nicht richtig rund läuft, kann ich nicht sagen“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020