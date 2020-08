Nachhaltiges Arbeiten der größte Vorteil

Mannheim.Es blieb ruhig in der Sommer-Transferperiode bei der DJK Feudenheim. Verlassen hat den Club kein Spieler, auf der Habenseite finden sich ein Neuzugang sowie drei A-Jugend-Spieler, die den Sprung in die erste Mannschaft gepackt haben. „Man weiß ja, dass bei uns keine Prämien gezahlt werden. Da ist es einfach schwierig, Spieler zu uns zu lotsen“, sagt DJK-Trainer Giuseppe Giordano (Bild). „Wobei: Das fehlende Geld ist die eine Sache, aber wir schauen zudem noch verstärkt auf die charakterliche Komponente und ob der Spieler auch zu uns passt.“

Bei Neuzugang Holger Middendorf, der aus der A-Jugend des TSV Amicitia Viernheim nach Feudenheim wechselt, war dieses Kriterium bereits ohne Prüfung erfüllt, da es für den Youngster eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte ist. Auch die drei eigenen Talente Simon Engelhardt, Tobias Müller und Jan Richter haben sich bereits hervorragend in das Gefüge des A-Klassen-Teams integriert. „Sie bekommen ihre Einsatzzeiten, entwickeln sich und werden im Training auch frecher“, sieht Giordano schon einen Reifeprozess bei seinen jungen Wilden.

Eindruck stimmt positiv

Die Vorbereitung verlief inklusive der Auftritte im Kreispokal mit teilweise beachtlichen Resultaten. „Ich bin sehr zufrieden, sowohl mit der Mannschaft als auch mit den Ergebnissen“, bestätigt Giordano den positiven Eindruck seines Teams. Mit Biagio Setola steht ein Spieler im Kader, der im Winter direkt aus Italien kam und sich zum Leistungsträger entwickelt hat. Beim 6:0 im Kreispokal gegen die SpVgg 03 Ilvesheim II traf der Offensivspieler dreimal.

Rang fünf wird anvisiert

Bei allem Optimismus tritt Giordano bei der Frage nach den Zielen auf die Bremse. „Wenn man liest, was Sandhofen, Schriesheim oder Käfertal auf die Beine gestellt haben, können wir nicht mithalten“, sagt Giordano. „Wenn es nach mir geht, wollen wir uns um einen Platz verbessern.“ Nach Rang sechs im Vorjahr wäre das der Sprung in die Top Fünf. „Wenn wir es weiter schaffen, Jungs aus den eigenen Reihen heranzuführen, können wir vielleicht in ein, zwei Jahren mal darüber nachdenken, oben reinzuschnuppern“, blickt Giordano voraus, nimmt aber sogleich den Druck von Team und Verein: „Unser großes Plus ist unser Konstrukt an Spielern und die Nachhaltigkeit, aus unserer großen Jugendabteilung zu schöpfen.“

Zum Saisonauftakt warten mit der SpVgg Türkspor Edingen und der TSG Lützelsachsen II zwei Teams, die nicht unschlagbar, auf der anderen Seite aber auch unbequem sind. „Wir gehen mit Respekt an die Aufgabe, wollen aber unser Bestes geben, um die volle Punktzahl einzufahren“, so Giordano. wy

