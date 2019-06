Nachwuchs des RRC überzeugt

Moritz Czasa vom RRC Endspurt wurde in der U 19 Zweiter. © Fackel

Mannheim.Das traditionsreiche Rudi&Willi-Altig-Radstadion hat die Nachwuchs-Bahnrennfahrer aus Baden-Württemberg angezogen. Über 90 Teilnehmer hatten für den BaWü-Schüler-Cup und die BaWü- Meisterschaft im Omnium der Altersklassen U 11 bis U 19 gemeldet.

Bei den U-19-Junioren erkämpfte sich Moritz Czasa vom gastgebenden RRC Endspurt in seinem ersten Jahr in der U 19 den Vizemeister-Titel hinter Plinius Naldi (Ellmendingen). Bei den U-19-Juniorinnen wurde Samira Brecht (Radsport Rhein-Neckar aus Heidelberg) Zweite hinter Victoria Stelling (VC Hohentwiel Singen). Immerhin der fünfte Rang in der Klasse U 15 sprang für RRC-Talent und Landesverbandskader-Fahrer Linus Schmid heraus.

In der U 13 gelang der Bürstädterin Anna Petermann als Dritter der Sprung aufs Siegertreppchen. Seinen Heimvorteil nutzte der neunjährige Niklas Schork, der in der U 11 nicht zu schlagen war. „Niklas hat dabei auch den Führenden im Gelben Trikot des BaWü-Cups hinter sich gelassen“, ordnete RRC-Vorstandsmitglied Ralf-Peter Fackel den Erfolg ein. Niklas zwei Jahre älterer Bruder Jan wurde Zehnter in der U 13. „Dieses Resultat ist ganz hoch zu bewerten, da Jan der jüngste Fahrer im Feld war“, erklärte Fackel.

„Angesichts der tollen Bedingungen und des hochwertigen Teilnehmerfeldes mit amtierenden Deutschen Meistern in fast jeder Altersklasse ab der U 15 ist für 2020 geplant, diesen Bahnwettbewerb gemeinsam mit den angrenzenden Landesverbänden als inoffizielle Süddeutsche Meisterschaft auszutragen, wobei jeder Landesverband seine eigenen Meister kürt“, blickte Fackel voraus.

