Nachwuchs macht Mut

Anzeige

Mit Maximilian Reiss hatte der GC Mannheim-Viernheim allerdings noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Reiss trug nun die alleinige Verantwortung für das Abschneiden des GC-Nachwuchses: Er siegte in Runde eins (1. Extraloch), dann in Runde zwei (2 auf 1) und stand mit einem weiteren Sieg in Runde drei gegen den Favoriten aus Honkong (1. Extraloch) schon im Halbfinale. Dort schien Reiss dann Kräfte sparen zu wollen und zog mit einem deutlichen 5 auf 4 sogar ins Finale ein. Erst dort musste er dann das Gefühl kennenlernen, dass er zuvor vier anderen Gegnern vermittelt hatte. Ben Marckmann (Bergisch Land) hatte im Finale die Nase vorn und gewann die neunte IMT. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.08.2018