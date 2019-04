Nachwuchs überzeugt

Essen.Nach dem Meisterstück in der Oberliga hat für den Nachwuchs des Mannheimer Turnleistungszentrums mit dem traditionellen RTB-Pokal auch die Phase der Einzelwettkämpfe auf nationaler Ebene begonnen. Für die Mädchen der AK 12 war der integrierte Pre-Olympic-Youth-Cup sogar ein Wettbewerb mit internationaler Beteiligung.

Als Vierte (42,55 Punkte) und Sechste (41,40) schlugen sich Janoah Müller und Alessia Heuser schon ordentlich, haben aber noch Potenzial für mehr. „Insofern war der Start in Essen eine perfekte Vorbereitung für die Jugend-DM Ende Mai“, sagte LZ-Trainerin Alina Rothardt.

In der AK 11 wurde Silja Stöhr Zweite (72,275), Julia Goldbeck (4./71,275) verpasste Bronze nur um zwei Zehntel. Sehr glücklich über Rang zwei in der AK 10 war Line Mayer (65,625), denn sie turnte fehlerfrei. „Aber sie kann noch mehr, nicht alle ihre Schwierigkeiten wurden anerkannt“, setzt Rothardt bei den weiteren Wettkämpfen große Hoffnungen in das Talent. Erste Erfahrungen auf nationalem Parkett machte Lilly Klumpp, die bei den Jüngsten nach „einer sehr guten Leistung“ – so die Trainerin – mit Platz fünf überraschte (57,85). sd

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019