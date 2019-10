Nadine Pawasserat hat das Short-Track-Gen geerbt

Mannheim.Nadine Pawasserat folgt der Familientradition und hat sich, wie Mutter Gundi sowie ihre älteren Geschwister Jennifer, Desiree und Patrick dem Eissport verschrieben – und zwar dem ganz schnellen. Die Tochter der vielfachen Welt- und deutschen Meisterin, die am Samstag ihren 12. Geburtstag feiert, hat das Short-Track-Gen geerbt. Direkt nach ihrer Geburt wurde sie beim MERC angemeldet, schon als Baby war sie dick eingepackt und in einem zum Laufstall umfunktionierten Papierkorb beim Training dabei. Kaum stand sie auf eigenen Beinen, hatte sie auch schon Gleitschuhe unter den Füßen. „Mit drei konnte ich auf Kunstlaufschuhen fahren, mit viereinhalb bekam ich schon meine ersten Short-Track-Schuhe“ erinnert sich Nadine. Früher als üblich nahm sie an Wettkämpfen teil, war immer die Jüngste, aber nie die Letzte. Dass alle ihre Trainer Familienmitglieder sind, „ist ganz okay.“

In dieser Saison beginnt für die Oggersheimerin eine neue Ära, denn nun darf sie bei den D-Junioren starten – wie gewohnt als Jüngste. So wird auch die internationale Star-Class, für die man sich qualifizieren muss, gegen durchweg ältere Konkurrenz wieder zu einer Herausforderung. Die Eindrücke bei ihrer Premiere 2018/19 im belgischen Lommel oder im italienischen Bormio sind nachhaltig: „Es war ein tolles, Erlebnis, auch wenn ich noch nicht vorne mithalten konnte“, strahlen ihre Augen schon jetzt voller Vorfreude auf den ersten Wettkampf Ende Oktober in Bergamo.

Fünf Tage ist sie da unterwegs, doch sie hat keine Probleme, von ihrer Schule freigestellt zu werden. „Bei uns gibt es Hausaufgaben-Paten, alles andere lerne ich selbstständig nach. Oft sogar noch sonntagabends, wenn wir von Wettkämpfen zurückkommen.“

Nadine hat einen gesunden Ehrgeiz, liebt den Wettbewerb. „Ich mag den Nervenkitzel, es macht mir Spaß, gegen Gegner zu laufen. Angst habe ich nicht, auch wenn Short-Track etwas gefährlich ist. Beim Laufen vergesse ich das alles.“ Aber manchmal ärgert sie sich auch. So beim Deutschland-Cup, als sie in der letzten Kurve ihrer Lieblingsdisziplin 500 Meter stürzte. „Ich lag vorn. Ich wurde zwar noch Zweite, hätte aber gewinnen können.“

Nadine ist ein Wettkampftyp, liebt aber auch das tägliche Training. Vor allem, wenn es um das Feilen an der Technik geht. Dank ihrer guten Ausbildung ist sie in die Nachwuchsakademie aufgenommen worden, ein Förderprogramm des nationalen Verbandes DESG für junge Leute mit Perspektive. „In dieser Saison will ich meine 500-Meter-Bestzeit von 55,4 verbessern“, hält sie die 53 vor dem Komma für realistisch. Mit Rang zwei bei der Sommer-Trophy in Oberstdorf sowie den Plätzen vier, fünf und sechs beim ersten Deutschland-Cup der D-Junioren hat das Jahr vielversprechend begonnen.

