Nächste Feier schon in Planung

Viernheim.Auf die große Party folgte der unverschuldete Kater. Am Freitagabend feierten die Ringer des SRC Viernheim noch völlig ausgelassen den größten Erfolg in der 123-jährigen Vereinsgeschichte. Mit dem 19:13-Derbysieg beim KSV Schriesheim sicherte sich die Riege von Chefcoach Tony Seifert den Regionalliga-Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga. In der Schriesheimer Mehrzweckhalle spielten sich unbeschreibliche Szenen ab. Die Freude war zum Greifen, doch am Wochenende änderte sich die Gemütslage schlagartig: Der SRC musste erfahren, dass nichts in trockenen Tüchern ist – noch nicht.

Ein Blick auf die Tabelle bringt erste Klarheit. Drei Kampftage vor dem Rundenende beträgt der Vorsprung der Südhessen auf den hartnäckigsten Verfolger KSV Tennenbronn „nur“ noch sechs Zähler. Das bedeutet: Sollten die Viernheimer drei Niederlagen kassieren und die Schwarzwälder ausschließlich Siege einfahren, könnte Tennenbronn nach Punkten gleichziehen. Am Freitagabend wies das Klassement noch einen Viernheimer Sieben-Punkte-Vorsprung aus.

Komplizierte Sachlage

Was ist seitdem passiert? Die Sachlage ist ebenso kompliziert wie ärgerlich aus SRC-Sicht. Dem Verband blieb nichts anderes übrig, als das 14:14-Remis des ASV Ladenburg gegen den KSV Tennenbronn vom 19. Oktober in einen 18:12-Erfolg der Schwarzwälder umzuwandeln. Hintergrund ist, dass der Ladenburger Leistungsträger und Jugendtrainer Tamirlan Bicekuev zum KSV Ispringen wechselte und auch schon auf der Matte stand. Ispringen startet jedoch in der vom Deutschen Ringer Bund und vom internationalen Verband nicht anerkannten Deutschen Ringerliga. Der ASV trennte sich umgehend von Bicekuev, musste aber gemäß den Richtlinien Punktabzüge hinnehmen – und Tennenbronn bekam einen Zähler gutgeschrieben.

„Wir haben am Freitagabend gedacht, der Drops wäre gelutscht und entsprechend gefeiert“, sagt SRC-Vorsitzender Peter Neuß auf Nachfrage dieser Zeitung. „Als am Wochenende die Nachricht von den Punktabzügen für Ladenburg und den damit verbundenen Konsequenten die Runde machte, waren wir natürlich schon überrascht und auch verärgert. Mittlerweile hat sich die Lage aber beruhigt.“

Die Viernheimer machen das Beste aus der Situation. Sie versuchen, das Negative in etwas Positives umzuwandeln. „Es war sehr schön, im Derby die vermeintliche Meisterschaft perfekt zu machen. Es ist aber noch schöner, den Titel vor den eigenen Fans einzutüten. Jetzt feiern wir eben ein zweites Mal“, betont Neuß lachend. Am Samstag soll endgültig Klarheit herrschen. In der Waldsporthalle kommt es um 20 Uhr zum Spitzenkampf zwischen dem SRC und Tennenbronn. Und da in der Endabrechnung bei Punktgleichheit beider Vereine der direkte Vergleich zählt und Viernheim in der Hinrunde im Schwarzwald einen 20:6-Coup gelandet hat, reicht den Südhessen sogar eine Niederlage mit 13 Punkten Differenz, um die Sektkorken ein zweites Mal knallen zu lassen.

Süß rechnet beim Topduell mit 400 Zuschauern. Er versichert: „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Wir hätten ja nicht aufgehört zu ringen, nur weil wir schon Meister geworden sind. Es ist noch keiner in Urlaubsstimmung, wir werden die Saison bis zu unserem letzten Kampf am 21. Dezember durchziehen.“

