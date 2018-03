Nächste Medaille für Louis Mai

Anzeige

Zagreb/Frankfurt.Nach seiner Goldmedaille in Spanien landete Louis Mai vom Judoteam Heidelberg/Mannheim beim European-Cup der U 18 in Zagreb den nächsten Edelmetall-Coup. Im mit 800 Startern aus 36 Nationen exzellent besetzten Turnier gewann er in der Klasse -90 kg Bronze und holte damit eine der beiden Bronze-Medaillen für das deutsche Männerteam. Der 16-Jährige hatte es wieder einmal eilig, sparte nach einem Freilos im ersten Kampf mit einem Sieg nach 13 Sekunden Kräfte, kassierte dann aber eine Ippon-Niederlage. Doch da sein russischer Gegner Poolsieger wurde, ging es für Mai in der Trostrunde weiter, in der er nach 48 und 15 Sekunden kurzen Prozess mit den beiden nächsten Konkurrenten machte. Auch im Kampf um Bronze ließ er dem Israeli Sergev Ben Haroch keine Chance, nach gut einer Minute hatte er die Medaille sicher. Bei den Frauen gewann Dewi de Vries vom JSC Heidelberg ebenfalls Bronze (-63 kg).