Nächster Anlauf

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar musste der SV Waldhof II zuletzt tatenlos zusehen, wie am Osterwochenende der TSV Wieblingen die Tabellenführung eroberte und auch der FC Bammental an den mittlerweile auf Platz drei abgerutschten Mannheimern vorbeizog . Aber den Titel hat das Team von Trainer Peter Brandenburger weiter selbst in der Hand. Gewinnen die Waldhöfer wiederum ihre Nachholspiele – der SVW II hat zwei Partien weniger als Bammental und ein Spiel weniger als Wieblingen ausgetragen – würden sie auf Platz eins der Tabelle zurückkehren. Am Sonntag muss die Brandenburger-Truppe auswärts um 15 Uhr beim 1. FC Mühlhausen antreten. „Wir wollen auf jeden Fall punkten“, sagt Teamchef Bernd Großmann vor der Partie beim Siebten. Bislang hat der SVW II auswärts nur einmal verloren.

Bereits am Samstag (15 Uhr) spielt der FC Türkspor Mannheim (8.) im Derby beim FV Brühl. Es ist ein Duell zwischen Tabellennachbarn. In den zwei Nachholspielen über Ostern holte Türkspor nur einen Zähler. Coach Feytullah Genc war aber nicht nur mit der Punkteausbeute unzufrieden. Vor allem das Unentschieden gegen den SV Rohrbach/Sinsheim (3:3) sei ärgerlich gewesen. Momentan läuft es beim Aufsteiger, der eine sehr gute Hinrunde spielte, nicht rund. Lediglich einen einzigen Dreier holte Türkspor in den vergangenen fünf Spielen.

Auch die Brühler hatten zuletzt so ihre Probleme. Der Tabellenneunte hatte über Ostern Pause, verlor davor das Derby in Neckarau klar mit 1:4. „Jetzt wollen wir wieder punkten“, macht Genc klar.